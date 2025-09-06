В Петербурге скоро появится целый парк Героям СВО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о присвоении безымянной территории на улице Верности в Калининском районе названия «Парк Героев специальной военной операции». Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Топонимическая комиссия поддержала присвоение новых наименований двум объектам. Это предложение поступило от жителей и набрало наибольшее число голосов в опросе на моей странице „ВКонтакте“, — написал градоначальник, сообщает КП-Петербург. Парк расположен за Пискаревским мемориалом, что создает единое пространство памяти.
Также комиссия поддержала переименование Академии транспортных технологий в честь Героя Социалистического Труда Ивана Зубкова, который в годы войны за 17 дней построил железнодорожную линию «Дорога Победы» для связи блокадного Ленинграда с Большой землей.
Подобную инициативу гораздо ранее осуществили в Тюмени. В планировочном районе Березняковском двум улицам дали имена героев спецоперации: Владимира Гоненко и Андрея Огибалова. Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.