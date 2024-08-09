09 августа 2024

Жительница Суджи Курской области рассказала о потере связи под обстрелами ВСУ

«Коммерсант»: жительница Суджи организовала пункт связи для сограждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Суджа регулярно обстреливалась перед атакой ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жительница Суджи Курской области Ольга Устинова рассказала, что перед атакой ВСУ в городе пропала мобильная сеть. Спасением для местных стал ее сохраненный с прошлых времен стационарный телефон, который исправно работал, несмотря на обстрелы. Устинова рассказала соседям о возможности связаться с родными. Вскоре к ее дому начали приходить даже незнакомые люди, чтобы позвонить родственникам, связь с которыми была утеряна.

«Мобильная сеть не ловилась, но у меня с прошлых времен остался стационарный телефон. Я еще давно решила, что плата за него не такая большая, пусть будет на всякий случай. И благодаря этому была связь даже под обстрелами. Я соседям об этом сказала, кому могла, — они по цепочке передали, что у меня есть телефон. И весь день к нам приходили люди, знакомые и незнакомые, с целью дозвониться до родных», — рассказала Устинова «Коммерсанту».

Она отметила, что в какой-то момент местные даже не могли дозвониться в экстренные службы. По словам Устиновой, жители оказались предоставлены сами себе.

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Жительница Суджи Курской области Ольга Устинова рассказала, что перед атакой ВСУ в городе пропала мобильная сеть. Спасением для местных стал ее сохраненный с прошлых времен стационарный телефон, который исправно работал, несмотря на обстрелы. Устинова рассказала соседям о возможности связаться с родными. Вскоре к ее дому начали приходить даже незнакомые люди, чтобы позвонить родственникам, связь с которыми была утеряна. «Мобильная сеть не ловилась, но у меня с прошлых времен остался стационарный телефон. Я еще давно решила, что плата за него не такая большая, пусть будет на всякий случай. И благодаря этому была связь даже под обстрелами. Я соседям об этом сказала, кому могла, — они по цепочке передали, что у меня есть телефон. И весь день к нам приходили люди, знакомые и незнакомые, с целью дозвониться до родных», — рассказала Устинова «Коммерсанту». Она отметила, что в какой-то момент местные даже не могли дозвониться в экстренные службы. По словам Устиновой, жители оказались предоставлены сами себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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