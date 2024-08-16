Как выбрать спелый арбуз: советы диетолога

При выборе арбуза важно обратить внимание на его целостность, не загрязненность и цвет. Он должен быть без гнили и резкого запаха. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.
«При покупке необходимо обратить внимание на целостность арбуза: нет ли гнили, неприятного запаха», — заявила Тараско интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Внешне он должен быть сухой с ярко выраженным рисунком коры, плодоножка должна быть усохшая.
Диетолог добавила, что помещение, в котором хранятся ягоды, должно быть хорошо проветриваемым и обрабатываться. Потребитель имеет право потребовать документы о перевозке и хранении продукта. В случае употребления арбуза с признаками гнили или повреждений, он может вызвать пищевую токсикоинфекцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.