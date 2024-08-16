Как выбрать спелый арбуз: советы диетолога

Диетолог Тараско: при выборе арбуза стоит обратить внимание на его целостность
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При покупке арбуз должен быть сухой с ярко выраженным рисунком
При покупке арбуз должен быть сухой с ярко выраженным рисунком Фото:

При выборе арбуза важно обратить внимание на его целостность, не загрязненность и цвет. Он должен быть без гнили и резкого запаха. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.

«При покупке необходимо обратить внимание на целостность арбуза: нет ли гнили, неприятного запаха», — заявила Тараско интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Внешне он должен быть сухой с ярко выраженным рисунком коры, плодоножка должна быть усохшая.

Диетолог добавила, что помещение, в котором хранятся ягоды, должно быть хорошо проветриваемым и обрабатываться. Потребитель имеет право потребовать документы о перевозке и хранении продукта. В случае употребления арбуза с признаками гнили или повреждений, он может вызвать пищевую токсикоинфекцию.

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При выборе арбуза важно обратить внимание на его целостность, не загрязненность и цвет. Он должен быть без гнили и резкого запаха. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско. «При покупке необходимо обратить внимание на целостность арбуза: нет ли гнили, неприятного запаха», — заявила Тараско интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Внешне он должен быть сухой с ярко выраженным рисунком коры, плодоножка должна быть усохшая. Диетолог добавила, что помещение, в котором хранятся ягоды, должно быть хорошо проветриваемым и обрабатываться. Потребитель имеет право потребовать документы о перевозке и хранении продукта. В случае употребления арбуза с признаками гнили или повреждений, он может вызвать пищевую токсикоинфекцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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