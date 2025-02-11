Дочь бизнесмена Патаркацишвили получит 30,5 млн за моль в лондонском доме

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Лондонский суд разрешил «дело о моли» в пользу дочери бизнесмена Патаркацишвили
Лондонский суд разрешил «дело о моли» в пользу дочери бизнесмена Патаркацишвили Фото:

Дочь российско-грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили — Ия Патаркацишвили, получит 30,5 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за зараженный молью лондонский дом. Соответствующее решение вынес Высокий суд Лондона.

«Дочь грузинского миллиардера и её муж [Евгений Гуняк] получили компенсацию после покупки особняка в Лондоне стоимостью 32 миллиона фунтов стерлингов, в котором завелась моль», — написали в The Guardian со ссылкой на решение лондонского суда. Отмечается, что моль была обнаружена супругами сразу после покупки дома в 2019 году. Гуняк уничтожал примерно по сто насекомых в день, однако они все же испортили одежду и запасы вина новых владельцев дома.

Иск был подан в том же году, сообщает РАПСИ. Ия Патаркацишвили тогда требовала расторгнуть ее договор с застройщиком Уильямом Вудвордом-Фишером и возместить ей нанесенный вред. Иск был связан с тем, что купленный Патаркацишвили дом был серьезно заражен молью. Сама дочь бизнесмена заявляла, что застройщик умышленно скрыл этот факт при продаже здания.

Бадри Патаркацишвили известен как бизнес-партнер российского предпринимателя Бориса Березовского.  В 1995-2001 годах занимал руководящие должности на телеканалах ОРТ и «ТВ-6». В 2008 году баллотировался на пост президента Грузии, но не победил на выборах. В конце того же года скончался при невыясненных обстоятельствах. 

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Дочь российско-грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили — Ия Патаркацишвили, получит 30,5 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за зараженный молью лондонский дом. Соответствующее решение вынес Высокий суд Лондона. «Дочь грузинского миллиардера и её муж [Евгений Гуняк] получили компенсацию после покупки особняка в Лондоне стоимостью 32 миллиона фунтов стерлингов, в котором завелась моль», — написали в The Guardian со ссылкой на решение лондонского суда. Отмечается, что моль была обнаружена супругами сразу после покупки дома в 2019 году. Гуняк уничтожал примерно по сто насекомых в день, однако они все же испортили одежду и запасы вина новых владельцев дома. Иск был подан в том же году, сообщает РАПСИ. Ия Патаркацишвили тогда требовала расторгнуть ее договор с застройщиком Уильямом Вудвордом-Фишером и возместить ей нанесенный вред. Иск был связан с тем, что купленный Патаркацишвили дом был серьезно заражен молью. Сама дочь бизнесмена заявляла, что застройщик умышленно скрыл этот факт при продаже здания. Бадри Патаркацишвили известен как бизнес-партнер российского предпринимателя Бориса Березовского.  В 1995-2001 годах занимал руководящие должности на телеканалах ОРТ и «ТВ-6». В 2008 году баллотировался на пост президента Грузии, но не победил на выборах. В конце того же года скончался при невыясненных обстоятельствах. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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