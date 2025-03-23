В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ погибла фельдшер скорой помощи

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Фельдшер скорой помощи погибла из-за атаки ВСУ
Фельдшер скорой помощи погибла из-за атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки дрона ВСУ в Пологовском округе под Запорожьем погибла фельдшер скорой помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения», — заявили в Минздраве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

На момент атаки бригада скорой помощи направлялась к пациенту по вызову. В министерстве добавили, что в регионе машины «скорой» постоянно подвергаются атакам со стороны Украины.

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В результате атаки дрона ВСУ в Пологовском округе под Запорожьем погибла фельдшер скорой помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. «В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения», — заявили в Минздраве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. На момент атаки бригада скорой помощи направлялась к пациенту по вызову. В министерстве добавили, что в регионе машины «скорой» постоянно подвергаются атакам со стороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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