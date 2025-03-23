В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ погибла фельдшер скорой помощи

В результате атаки дрона ВСУ в Пологовском округе под Запорожьем погибла фельдшер скорой помощи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.
«В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения», — заявили в Минздраве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
На момент атаки бригада скорой помощи направлялась к пациенту по вызову. В министерстве добавили, что в регионе машины «скорой» постоянно подвергаются атакам со стороны Украины.
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