«Чувствую себя очень счастливой»: телеведущая Михеева рассказала об отношениях с Ургантом

Телеведущая Алла Михеева рассказала о своих отношениях с Иваном Ургантом и поделилась сожалениями от закрытия шоу «Вечерний Ургант». Об этом она рассказала журналистам. По ее словам, она продолжается видется с телеведущим и даже вместе выступает с ним на благотворительных вечерах во время которых чувствует себя счастливой.
«Иван Ургант — мой сосед, живет в Москве через улицу от меня. Мы иногда вместе выступаем на мероприятиях, недавно вели благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики „Особое детство“. В такие моменты чувствую себя очень счастливой», — рассказала телеведущая в разговоре с «Майл.ру Леди».
Михеева отметила, что проект «Вечерний Ургант» остается для нее важной частью профессиональной биографии: она признается, что скучает по работе на шоу и поддерживает связь с командой.
Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир после февраля 2022 года, когда Первый канал приостановил выпуск новых эпизодов без официального заявления о завершении проекта. После этого Алла Михеева, как и другие участники команды, занялась новыми проектам. Недавно на экраны вышло тревел-шоу «Запретная Индия» с ее участием, а также сериалы «Обоюдное согласие» и «Беспринципные».
