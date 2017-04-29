13:08 29 апреля 2017 0

Второй опыт Стефании не оценили Скрин видео Youtube

В Сети раскритиковали клип дочери Дмитрия Маликова Стефании на песню «Hey, DJ». Пользователи не оценили ни вокал девушки, ни саму песню. По мнению комментаторов, голосом Стефания Маликова, по всей видимости, пошла не в папу.

«Стеша очень красивая девушка, но голосом ее природа все-таки обделила. Хорошая и качественная картинка, но текст бессмысленный», — считают комментаторы. В песне Стефания использовала и английские слова, что тоже вызвало насмешку пользователей: «When знаешь English very well».

«Я не хейтер. И не хочу оскорблять. Но зачем петь и сочинять, если не умеешь этого делать? Многие таланты не могут прорваться, а тут какую-то фигню ставят, Извиняюсь за выражение», 0 продолжают другие.

Впрочем, ряд комментаторов с критиками не согласился. «Мне нравится, клип шикарный!» — отмечают они, добавляя, что клип Стефании «по крайней мере, лучше, чем у Бузовой или Самбурской».

Издание Tatler напоминает, что это уже второй музыкальный клип 17-летней дочери Дмитрия и Елены Маликовых — первый вышел в августе 2016 года. По признанию Стефании, ей нравится сочинять, творить и дарить людям хорошее настроение, а на звание оперный дивы она ни в коем случае не претендует.