В Москве на 81-м году жизни скончалась известный лингвист

В Москве скончалась лингвист Анна Поливанова
Женщина скончалась в понедельник 29 сентября
Женщина скончалась в понедельник 29 сентября

Российский лингвист, кандидат филологических наук Анна Поливанова скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщила директор Института восточных культур Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Анна Дыбо,

«Анна Константиновна, к сожалению, скончалась в понедельник. Она была совершенно блестящим лингвистом», — сказала Дыбо Ее слова приводит РИА Новости. Она также напомнила о семейной преемственности в научной среде, связав Поливанову с именем Густава Шпета.

Анна Поливанова преподавала в Московском государственном университете (МГУ) и РГГУ, где занималась подготовкой молодых специалистов и научных кадров. Она также составила грамматику и словарь старославянского языка, которые используются в университетских курсах и исследованиях по древнерусской филологии. Кроме того, Поливанова известна как автор монографии «Логические основы грамматики. От фонологии до семантики», где рассмотрела вопросы структуры языка, смысла и логики грамматических построений.

Ранее, 8 сентября 2025 года, скончалась еще одна видная представительница российской филологической науки — исследователь античной литературы Аза Тахо-Годи, которая внесла значительный вклад в изучение античности и подготовку фундаментальных трудов по антиковедению. Уход таких ученых отмечает завершение целой эпохи в отечественной гуманитаристике.

