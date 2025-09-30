В Москве на 81-м году жизни скончалась известный лингвист

Российский лингвист, кандидат филологических наук Анна Поливанова скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщила директор Института восточных культур Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Анна Дыбо,
«Анна Константиновна, к сожалению, скончалась в понедельник. Она была совершенно блестящим лингвистом», — сказала Дыбо Ее слова приводит РИА Новости. Она также напомнила о семейной преемственности в научной среде, связав Поливанову с именем Густава Шпета.
Анна Поливанова преподавала в Московском государственном университете (МГУ) и РГГУ, где занималась подготовкой молодых специалистов и научных кадров. Она также составила грамматику и словарь старославянского языка, которые используются в университетских курсах и исследованиях по древнерусской филологии. Кроме того, Поливанова известна как автор монографии «Логические основы грамматики. От фонологии до семантики», где рассмотрела вопросы структуры языка, смысла и логики грамматических построений.
Ранее, 8 сентября 2025 года, скончалась еще одна видная представительница российской филологической науки — исследователь античной литературы Аза Тахо-Годи, которая внесла значительный вклад в изучение античности и подготовку фундаментальных трудов по антиковедению. Уход таких ученых отмечает завершение целой эпохи в отечественной гуманитаристике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.