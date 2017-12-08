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08 декабря 2017
07 декабря 2017
09:02  08 декабря 2017 0

В Сети опубликован рейтинг самых популярных мемов 2017 года

Мем Roll safe используют, когда надо отреагировать на неудачное решение.Фото: knowyourmeme.com

Самые популярные в Интернете события, видео, персоны и мемы за 2017 год собрал в своем рейтинге портал о смешных интернет-картинках Know Your Meme.

Главным мемом года признали gif-изображение Roll safe, пишет Life.ru. На картинке темнокожий актер Кайода Эуми стучит указательным пальцем по виску. Часто Roll safe используют, когда надо отреагировать на неудачное решение.

Среди лучших мемов также оказались реакция актрисы Вайоны Райдер во время награждения сериала «Очень странные дела» и «моргающий парень» — изображение растерянности на лице блоггера Дрю Сканлона.

В списке самых обсуждаемых персон оказались Харви Вайнштейн со своими жертвами сексуальных домогательств и президент США Дональд Трамп со своей политической командой. Трамп же стал победителем в категории главных фраз года. Создателям рейтинга крайне понравилась загадочная надпись «Covfefe» на странице лидера США в Twitter и фраза «фейковые новости».

Танец клоуна Пеннивайза из фильма «Оно» признали главным вирусным видео.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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