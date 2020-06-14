В России отменили банковский роуминг

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Ранее депутаты Госдумы предложили внести изменения в 155 статью Жилищного кодекса РФ. Согласно законопроекту, российские банки могут перестать брать с граждан комиссию при оплате услуг ЖКХ и других обязательных платежей.

«Российским банкам с 14 июня запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что соответствующий закон затронет в первую очередь Сбербанк. Практически все клиенты смогут ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри банка без комиссии. Увеличение суммы переводов будет регулироваться специальной системой подписок согласно потребностям клиентов банка.

С сегодняшнего дня банкам в России запрещается взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Закон об отмене банковского роуминга подписал президент России Владимир Путин.

Банкам запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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