В аэропорту Нижнекамска введены ограничения

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничение на прием и отправку рейсов
Аэропорт Нижнекамск (Бегишево) временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Причиной ограничения стала необходимость усиления мер безопасности. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.», — сообщает telegram-канал «Представитель росавиации». Мера призвана обеспечить безопасность полетов.
Ранее 10 сентября подобные ограничения вводились в аэропортах ряде других городов, о чем писал «Царьград». Все они уже возобновили свою работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!