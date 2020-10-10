10 октября 2020

Могильщики из Кургана стали самой жестокой бандой 90-х

© Служба новостей «URA.RU»
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В 90-е годы курганские могильщики убивали московских авторитетов и милиционеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В криминальной банде могильщиков из Кургана в 90-е годы состояли самые жестокие гангстеры. Когда группировка перебралась в Москву, ее члены устраивали убийства авторитетов, бизнесменов и стражей порядка.

Банду основали три курганских могильщика: Андрей Колигов, Олег Нелюбин, Виталий Игнатов. Позже к ним присоединился Александр Солоник. Там они начали работать на авторитета Сергея Тимофеева. «Курганцы быстро создали себе жуткую репутацию даже среди бандитов — мелкие преступники просто боялись переходить дорогу отмороженным гангстерам», — пишет LIFE.

Спустя несколько лет Тимофеева убивают, и курганцы выходят из-под его контроля. После этого уральцы убили больше десятка авторитетов. Также на их счету были убийства милиционеров. В 1997 году Солоника устраняют в Греции. Колигов был задержан с наркотиками и отправлен в тюрьму. Нелюбин уехал в Голландию, где совершил убийство и был выдан России. Позднее его убили сокамерники. Судьба Игнатова остается неизвестной.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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