Могильщики из Кургана стали самой жестокой бандой 90-х

В криминальной банде могильщиков из Кургана в 90-е годы состояли самые жестокие гангстеры. Когда группировка перебралась в Москву, ее члены устраивали убийства авторитетов, бизнесменов и стражей порядка.
Банду основали три курганских могильщика: Андрей Колигов, Олег Нелюбин, Виталий Игнатов. Позже к ним присоединился Александр Солоник. Там они начали работать на авторитета Сергея Тимофеева. «Курганцы быстро создали себе жуткую репутацию даже среди бандитов — мелкие преступники просто боялись переходить дорогу отмороженным гангстерам», — пишет LIFE.
Спустя несколько лет Тимофеева убивают, и курганцы выходят из-под его контроля. После этого уральцы убили больше десятка авторитетов. Также на их счету были убийства милиционеров. В 1997 году Солоника устраняют в Греции. Колигов был задержан с наркотиками и отправлен в тюрьму. Нелюбин уехал в Голландию, где совершил убийство и был выдан России. Позднее его убили сокамерники. Судьба Игнатова остается неизвестной.
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