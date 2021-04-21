ЧЭМК объявил о совместном проекте с компанией Пумпянского

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Годовое собрание СОСПП. Екатеринбург, пумпянский дмитрий
ТМК Дмитрия Пумпянского (на фото) будет строить вместе с ЧЭМК завод в Волжском Фото:

Трубная металлургическая компания (ТМК), основным совладельцем которого является Дмитрий Пумпянский (Екатеринбург), планирует построить в Волжском (Волгоградская область) новый завод. Это совместный проект ТМК и Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК, для реализации проекта уже создана совместная компания.

«Целью проекта является организация производства высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали и сплавов, — пояснили в пресс-службе комбината. — Завод будет удовлетворять потребности отраслей российской промышленности, включая атомное и энергетическое машиностроение, судостроение, авиастроение и иные отрасли».

Строительство будет идти на площадке Волжского трубного завода, входящего в состав ТМК. Здесь уже есть готовая промышленная инфраструктура и наличие энергетических мощностей. Оценочная мощность нового комплекса составляет до 500 тысяч тонн в год готового плоского проката, в том числе до 300 тысяч тонн горячекатаного проката и до 200 тысяч тонн холоднокатаного.

«Подобного завода в России не существует, по сути, мы поднимаем целую новую отрасль отечественной экономики, — говорит совладелец ЧЭМК Юрий Антипов. — Предприятия нашей промышленной группы обеспечат новый завод необходимым для производства нержавеющей стали — феррохромом». Площадь комплекса составит порядка 100 гектар.

Как отметили на ЧЭМК, потребление нержавеющей стали в России в настоящее время составляет около 300 тысяч тонн. При этом около 93% закупается за рубежом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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