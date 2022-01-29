29 января 2022

Аналитики выяснили, сколько россиян думают о будущем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, плита, кошелек, мелочь, монеты, кухня
Большинство россиян откладывают менее 5 тысяч рублей Фото:

Каждый четвертый россиянин делает накопления на будущее. Об этом сообщили исследователи аналитического центра университета «Синергия».

«Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до 10 тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч рублей удается скопить только 7% опрошенных», — цитирует РИА «Новости» аналитиков «Синергии».

В основном опрошенные откладывают деньги на крупные покупки: недвижимость, бытовую технику, автомобили. Респонденты также копят на образование и путешествия, подушку безопасности к пенсии и на «черный день».

Ранее аналитики российского негосударственного пенсионного фонда СберНПФ рассказали, что жители страны вынуждены откладывать средства на пенсию. На старость копят 7,7% россиян, в среднем на это уходит 7,4 тысячи рублей. В ближайшие три-пять лет собираются начать копить на эти цели 8,7% опрошенных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Каждый четвертый россиянин делает накопления на будущее. Об этом сообщили исследователи аналитического центра университета «Синергия». «Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до 10 тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч рублей удается скопить только 7% опрошенных», — цитирует РИА «Новости» аналитиков «Синергии». В основном опрошенные откладывают деньги на крупные покупки: недвижимость, бытовую технику, автомобили. Респонденты также копят на образование и путешествия, подушку безопасности к пенсии и на «черный день». Ранее аналитики российского негосударственного пенсионного фонда СберНПФ рассказали, что жители страны вынуждены откладывать средства на пенсию. На старость копят 7,7% россиян, в среднем на это уходит 7,4 тысячи рублей. В ближайшие три-пять лет собираются начать копить на эти цели 8,7% опрошенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...