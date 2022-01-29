Аналитики выяснили, сколько россиян думают о будущем

Каждый четвертый россиянин делает накопления на будущее. Об этом сообщили исследователи аналитического центра университета «Синергия».
«Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до 10 тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч рублей удается скопить только 7% опрошенных», — цитирует РИА «Новости» аналитиков «Синергии».
В основном опрошенные откладывают деньги на крупные покупки: недвижимость, бытовую технику, автомобили. Респонденты также копят на образование и путешествия, подушку безопасности к пенсии и на «черный день».
Ранее аналитики российского негосударственного пенсионного фонда СберНПФ рассказали, что жители страны вынуждены откладывать средства на пенсию. На старость копят 7,7% россиян, в среднем на это уходит 7,4 тысячи рублей. В ближайшие три-пять лет собираются начать копить на эти цели 8,7% опрошенных.
Каждый четвертый россиянин делает накопления на будущее. Об этом сообщили исследователи аналитического центра университета «Синергия». «Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до 10 тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч рублей удается скопить только 7% опрошенных», — цитирует РИА «Новости» аналитиков «Синергии». В основном опрошенные откладывают деньги на крупные покупки: недвижимость, бытовую технику, автомобили. Респонденты также копят на образование и путешествия, подушку безопасности к пенсии и на «черный день». Ранее аналитики российского негосударственного пенсионного фонда СберНПФ рассказали, что жители страны вынуждены откладывать средства на пенсию. На старость копят 7,7% россиян, в среднем на это уходит 7,4 тысячи рублей. В ближайшие три-пять лет собираются начать копить на эти цели 8,7% опрошенных.