Федеральную трассу из Екатеринбурга в Тюмень закроют для проезда

27 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Регулировать движение на период перекрытия будут сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень 30 сентября временно перекроют для производства работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор». «На 210 километре автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень 30 сентября будет перекрыто движение автотранспорта. Ограничение продлится с 06:00 до 06:20», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Причиной станет установка металлической рамной конструкции над проезжей частью. Регулировать движение на этот период будут сотрудники ГИБДД.

Участок трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень 30 сентября временно перекроют для производства работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор». «На 210 километре автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень 30 сентября будет перекрыто движение автотранспорта. Ограничение продлится с 06:00 до 06:20», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Причиной станет установка металлической рамной конструкции над проезжей частью. Регулировать движение на этот период будут сотрудники ГИБДД.