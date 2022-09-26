Федеральную трассу из Екатеринбурга в Тюмень закроют для проезда

Регулировать движение на период перекрытия будут сотрудники ГИБДД
Участок трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень 30 сентября временно перекроют для производства работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор».
«На 210 километре автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень 30 сентября будет перекрыто движение автотранспорта. Ограничение продлится с 06:00 до 06:20», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Причиной станет установка металлической рамной конструкции над проезжей частью. Регулировать движение на этот период будут сотрудники ГИБДД.
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