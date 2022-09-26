26 сентября 2022

Федеральную трассу из Екатеринбурга в Тюмень закроют для проезда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
Регулировать движение на период перекрытия будут сотрудники ГИБДД Фото:

Участок трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень 30 сентября временно перекроют для производства работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор».

«На 210 километре автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень 30 сентября будет перекрыто движение автотранспорта. Ограничение продлится с 06:00 до 06:20», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Причиной станет установка металлической рамной конструкции над проезжей частью. Регулировать движение на этот период будут сотрудники ГИБДД.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Участок трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень 30 сентября временно перекроют для производства работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор». «На 210 километре автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень 30 сентября будет перекрыто движение автотранспорта. Ограничение продлится с 06:00 до 06:20», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Причиной станет установка металлической рамной конструкции над проезжей частью. Регулировать движение на этот период будут сотрудники ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...