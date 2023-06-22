«Детский мир» запустит новую сеть вместо ушедшей Reima

Компания «Детский мир» запускает новую сеть детской одежды Lassie, которая заменит приобретенный в России финский бизнес Reima. В планах открыть первые точки в Москве осенью текущего года и расширить представительства до ста магазинов в регионах.
«Новый владелец российского бизнеса финского бренда детской одежды Reima „Детский мир“ будет развивать магазины под вывеской Lassie, следует из данных ЕГРЮЛ и рекрутинговых сайтов. В конце мая этого года ООО „Рейма“ было переименовано в ООО „Ласси“. А в июне „Ласси“ опубликовала на HeadHunter вакансии руководителя розничной сети, директора по розничным продажам и франчайзингу, менеджеров и др», — пишет «Коммерсант».
Авторы публикации указывают, что сейчас детские товары под брендом «Ласси» можно приобрести в интернет-магазинах, а в будущем одежда и обувь для детей возрастом от 2 до 14 лет этой торговой марки будет представлена в более чем ста торговых точках по всей стране. По мнению участников рынка, сегмент детских товаров теряет до 3 процентов по количеству покупок ежегодно, при этом средний чек в начале 2023 года вырос на 17 процентов, сообщает «Чек Индекс». Это одна из наиболее защищенных категорий товаров, на которой начинают экономить в последнюю очередь, поэтому многие компании начинают инициировать или расширять ассортимент детских товаров.
Компания «Детский мир» запускает новую сеть детской одежды Lassie, которая заменит приобретенный в России финский бизнес Reima. В планах открыть первые точки в Москве осенью текущего года и расширить представительства до ста магазинов в регионах. «Новый владелец российского бизнеса финского бренда детской одежды Reima „Детский мир“ будет развивать магазины под вывеской Lassie, следует из данных ЕГРЮЛ и рекрутинговых сайтов. В конце мая этого года ООО „Рейма“ было переименовано в ООО „Ласси“. А в июне „Ласси“ опубликовала на HeadHunter вакансии руководителя розничной сети, директора по розничным продажам и франчайзингу, менеджеров и др», — пишет «Коммерсант». Авторы публикации указывают, что сейчас детские товары под брендом «Ласси» можно приобрести в интернет-магазинах, а в будущем одежда и обувь для детей возрастом от 2 до 14 лет этой торговой марки будет представлена в более чем ста торговых точках по всей стране. По мнению участников рынка, сегмент детских товаров теряет до 3 процентов по количеству покупок ежегодно, при этом средний чек в начале 2023 года вырос на 17 процентов, сообщает «Чек Индекс». Это одна из наиболее защищенных категорий товаров, на которой начинают экономить в последнюю очередь, поэтому многие компании начинают инициировать или расширять ассортимент детских товаров.