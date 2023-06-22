«Детский мир» запустит новую сеть вместо ушедшей Reima

23 июня 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Новую сеть детской одежды от «Детского мира» назвали Lassie Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Детский мир» запускает новую сеть детской одежды Lassie, которая заменит приобретенный в России финский бизнес Reima. В планах открыть первые точки в Москве осенью текущего года и расширить представительства до ста магазинов в регионах. «Новый владелец российского бизнеса финского бренда детской одежды Reima „Детский мир“ будет развивать магазины под вывеской Lassie, следует из данных ЕГРЮЛ и рекрутинговых сайтов. В конце мая этого года ООО „Рейма“ было переименовано в ООО „Ласси“. А в июне „Ласси“ опубликовала на HeadHunter вакансии руководителя розничной сети, директора по розничным продажам и франчайзингу, менеджеров и др», — пишет « Коммерсант ». Авторы публикации указывают, что сейчас детские товары под брендом «Ласси» можно приобрести в интернет-магазинах, а в будущем одежда и обувь для детей возрастом от 2 до 14 лет этой торговой марки будет представлена в более чем ста торговых точках по всей стране. По мнению участников рынка, сегмент детских товаров теряет до 3 процентов по количеству покупок ежегодно, при этом средний чек в начале 2023 года вырос на 17 процентов, сообщает « Чек Индекс ». Это одна из наиболее защищенных категорий товаров, на которой начинают экономить в последнюю очередь, поэтому многие компании начинают инициировать или расширять ассортимент детских товаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Детский мир» запускает новую сеть детской одежды Lassie, которая заменит приобретенный в России финский бизнес Reima. В планах открыть первые точки в Москве осенью текущего года и расширить представительства до ста магазинов в регионах. «Новый владелец российского бизнеса финского бренда детской одежды Reima „Детский мир“ будет развивать магазины под вывеской Lassie, следует из данных ЕГРЮЛ и рекрутинговых сайтов. В конце мая этого года ООО „Рейма“ было переименовано в ООО „Ласси“. А в июне „Ласси“ опубликовала на HeadHunter вакансии руководителя розничной сети, директора по розничным продажам и франчайзингу, менеджеров и др», — пишет «Коммерсант». Авторы публикации указывают, что сейчас детские товары под брендом «Ласси» можно приобрести в интернет-магазинах, а в будущем одежда и обувь для детей возрастом от 2 до 14 лет этой торговой марки будет представлена в более чем ста торговых точках по всей стране. По мнению участников рынка, сегмент детских товаров теряет до 3 процентов по количеству покупок ежегодно, при этом средний чек в начале 2023 года вырос на 17 процентов, сообщает «Чек Индекс». Это одна из наиболее защищенных категорий товаров, на которой начинают экономить в последнюю очередь, поэтому многие компании начинают инициировать или расширять ассортимент детских товаров.