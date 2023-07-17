Белый дом: США не намерены блокировать Черное море после решения Путина

18 июля 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Вариант блокировать Черное море на данный момент не рассматривается, заявил Кирби Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Соединенные Штаты Америки не намерены блокировать Черное море из-за непродления зерновой сделки. Об этом 17 июля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. «Вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду из-за того, что сейчас происходит? Нет, на данный момент этот вариант не рассматривается», — сказал Джон Кирби на брифинге, посвященном непродлению зерновой инициативы. Трансляция велась на youtube. Ранее в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие 17 июля. Часть договоренностей, касающаяся России не выполнена. Поэтому действие зерновой сделки прекращается.

Соединенные Штаты Америки не намерены блокировать Черное море из-за непродления зерновой сделки. Об этом 17 июля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. «Вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду из-за того, что сейчас происходит? Нет, на данный момент этот вариант не рассматривается», — сказал Джон Кирби на брифинге, посвященном непродлению зерновой инициативы. Трансляция велась на youtube. Ранее в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие 17 июля. Часть договоренностей, касающаяся России не выполнена. Поэтому действие зерновой сделки прекращается.