17 июля 2023

Белый дом: США не намерены блокировать Черное море после решения Путина

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Черное море. Новороссийск, черное море, порт, новороссийск, порт новороссийска
Вариант блокировать Черное море на данный момент не рассматривается, заявил Кирби Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Соединенные Штаты Америки не намерены блокировать Черное море из-за непродления зерновой сделки. Об этом 17 июля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду из-за того, что сейчас происходит? Нет, на данный момент этот вариант не рассматривается», — сказал Джон Кирби на брифинге, посвященном непродлению зерновой инициативы. Трансляция велась на youtube.

Ранее в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие 17 июля. Часть договоренностей, касающаяся России не выполнена. Поэтому действие зерновой сделки прекращается.

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Соединенные Штаты Америки не намерены блокировать Черное море из-за непродления зерновой сделки. Об этом 17 июля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. «Вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду из-за того, что сейчас происходит? Нет, на данный момент этот вариант не рассматривается», — сказал Джон Кирби на брифинге, посвященном непродлению зерновой инициативы. Трансляция велась на youtube. Ранее в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие 17 июля. Часть договоренностей, касающаяся России не выполнена. Поэтому действие зерновой сделки прекращается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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