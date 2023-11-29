Израиль выступил за продолжение войны с ХАМАС

29 ноября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Прекращение войны с ХАМАС приведет к расколу в Израиле, заявил Итамар Бен-Гвир Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль выступает за продолжение военных действий против ХАМАС, так как прекращение боевых действий может вызвать раскол в израильском правительстве. Такое заявление сделал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. «Прекращение войны — равно раскол правительства», — написал Бен-Гвир на своей странице в соцсети X. Отмечается, что министр является представителем ультраправой партии «Оцма Ехудит», которая занимает шесть мест в парламентской коалиции и имеет три портфеля в кабинете министров, состоящем из 38 членов. На прошлой неделе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и еще два министра из его партии высказались против соглашения с ХАМАС об обмене заложниками. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководители израильских служб безопасности настаивают на возобновлении боевых действий после временного перемирия в Газе, в целях возвращения заложников и свержения ХАМАС, передает Life .

Израиль выступает за продолжение военных действий против ХАМАС, так как прекращение боевых действий может вызвать раскол в израильском правительстве. Такое заявление сделал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. «Прекращение войны — равно раскол правительства», — написал Бен-Гвир на своей странице в соцсети X. Отмечается, что министр является представителем ультраправой партии «Оцма Ехудит», которая занимает шесть мест в парламентской коалиции и имеет три портфеля в кабинете министров, состоящем из 38 членов. На прошлой неделе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и еще два министра из его партии высказались против соглашения с ХАМАС об обмене заложниками. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководители израильских служб безопасности настаивают на возобновлении боевых действий после временного перемирия в Газе, в целях возвращения заложников и свержения ХАМАС, передает Life.