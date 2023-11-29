Израиль выступил за продолжение войны с ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Прекращение войны с ХАМАС приведет к расколу в Израиле, заявил Итамар Бен-Гвир Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль выступает за продолжение военных действий против ХАМАС, так как прекращение боевых действий может вызвать раскол в израильском правительстве. Такое заявление сделал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

«Прекращение войны — равно раскол правительства», — написал Бен-Гвир на своей странице в соцсети X. Отмечается, что министр является представителем ультраправой партии «Оцма Ехудит», которая занимает шесть мест в парламентской коалиции и имеет три портфеля в кабинете министров, состоящем из 38 членов.

На прошлой неделе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и еще два министра из его партии высказались против соглашения с ХАМАС об обмене заложниками. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководители израильских служб безопасности настаивают на возобновлении боевых действий после временного перемирия в Газе, в целях возвращения заложников и свержения ХАМАС, передает Life.

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Израиль выступает за продолжение военных действий против ХАМАС, так как прекращение боевых действий может вызвать раскол в израильском правительстве. Такое заявление сделал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. «Прекращение войны — равно раскол правительства», — написал Бен-Гвир на своей странице в соцсети X. Отмечается, что министр является представителем ультраправой партии «Оцма Ехудит», которая занимает шесть мест в парламентской коалиции и имеет три портфеля в кабинете министров, состоящем из 38 членов. На прошлой неделе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и еще два министра из его партии высказались против соглашения с ХАМАС об обмене заложниками. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и руководители израильских служб безопасности настаивают на возобновлении боевых действий после временного перемирия в Газе, в целях возвращения заложников и свержения ХАМАС, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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