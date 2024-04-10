На трассе Тюмень — Курган ограничат движение

10 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

На трассе будут проводить работы по демонтажу опоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Курган — Тюмень ночью 11 апреля ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В период с 00:00 до 04:00 11 апреля 2024 года будет ограничено движение транспорта на 193-м километре автодороги Курган — Тюмень. На автодороге будут проводиться работы по демонтажу П-образной опоры», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. Безопасность движения будут обеспечивать наряды ДПС. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Курган — Тюмень ночью 11 апреля ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В период с 00:00 до 04:00 11 апреля 2024 года будет ограничено движение транспорта на 193-м километре автодороги Курган — Тюмень. На автодороге будут проводиться работы по демонтажу П-образной опоры», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. Безопасность движения будут обеспечивать наряды ДПС. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки.