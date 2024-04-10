На трассе Тюмень — Курган ограничат движение

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
На трассе будут проводить работы по демонтажу опоры Фото:

На трассе Курган — Тюмень ночью 11 апреля ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«В период с 00:00 до 04:00 11 апреля 2024 года будет ограничено движение транспорта на 193-м километре автодороги Курган — Тюмень. На автодороге будут проводиться работы по демонтажу П-образной опоры», — сообщили в пресс-службе УГИБДД.

Безопасность движения будут обеспечивать наряды ДПС. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки.

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На трассе Курган — Тюмень ночью 11 апреля ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В период с 00:00 до 04:00 11 апреля 2024 года будет ограничено движение транспорта на 193-м километре автодороги Курган — Тюмень. На автодороге будут проводиться работы по демонтажу П-образной опоры», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. Безопасность движения будут обеспечивать наряды ДПС. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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