Директор Киркорова назвал причину его развода с Пугачевой

Продюсер Дзюник: Крикоров и Пугачева развелись после скандалов из-за денег

18 июня 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Киркоров и Пугачева развелись из-за финансового директора певицы, заявил продюсер Дзюник Фото: Из личного архива Анатолия Марчевского Российский певец Филипп Киркоров развелся со своей коллегой по рабочему цеху Аллой Пугачевой на фоне конфликтов с финансовым директором певицы. Об этом сообщил бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник. По его словам, финансовый директор певицы работала бухгалтером у артиста и переводила все деньги Киркорова Пугачевой. «Все деньги, которые приходили к певцу, сразу же переводились его жене», — сообщил NEWS.ru со ссылкой на слова Дзюника. Он также отметил, что средства Киркорова шли на различные проекты, включая производство чипсов и реконструкцию завода по выпуску газированной воды. Однако в какой-то момент выяснилось, что на счету певца не осталось средств, даже 125 $ тысяч, выделенные спонсором на продвижение Анастасии Стоцкой. Этот инцидент привел к конфликту с бухгалтером. История финансовых разногласий между Киркоровым и Пугачевой получила новое развитие после того, как певец открыл американскую карту и перевел на нее деньги за гастроли в США, минуя общий бюджет. Этот шаг стал одной из причин развода звездной пары. «Когда Пугачева узнала, что средства за четыре концерта в Штатах — а это порядка 120 000 $ —прошли мимо нее на отдельную карту Киркорова, то разразился скандал. <…> Ну и в итоге они развелись», — заключил Дзюник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Филипп Киркоров развелся со своей коллегой по рабочему цеху Аллой Пугачевой на фоне конфликтов с финансовым директором певицы. Об этом сообщил бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник. По его словам, финансовый директор певицы работала бухгалтером у артиста и переводила все деньги Киркорова Пугачевой. «Все деньги, которые приходили к певцу, сразу же переводились его жене», — сообщил NEWS.ru со ссылкой на слова Дзюника. Он также отметил, что средства Киркорова шли на различные проекты, включая производство чипсов и реконструкцию завода по выпуску газированной воды. Однако в какой-то момент выяснилось, что на счету певца не осталось средств, даже 125 $ тысяч, выделенные спонсором на продвижение Анастасии Стоцкой. Этот инцидент привел к конфликту с бухгалтером. История финансовых разногласий между Киркоровым и Пугачевой получила новое развитие после того, как певец открыл американскую карту и перевел на нее деньги за гастроли в США, минуя общий бюджет. Этот шаг стал одной из причин развода звездной пары. «Когда Пугачева узнала, что средства за четыре концерта в Штатах — а это порядка 120 000 $ —прошли мимо нее на отдельную карту Киркорова, то разразился скандал. <…> Ну и в итоге они развелись», — заключил Дзюник.