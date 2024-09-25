Главной надеждой Украины на достижение перемирия с Россией является Индия. Заявление высокопоставленного украинского чиновника передали в Politico.
«Индия является „большой надеждой“ Киева на достижение мирного соглашения, с которым он может согласиться», — сообщили в Politico со ссылкой на украинского чиновника. Он отметил, что индийский премьер Нарендра Моди во время летнего визита на Украину дал ее лидеру Владимиру Зеленскому понять, что мирный договор с РФ не должен включать передачу ей территорий. Несмотря на это индийский премьер подчеркнул, что компромисс с Россией неизбежен. Украинский чиновник отметил, что Индия является единственной в мире страной, нейтральной как для Москвы, так и для Киева.
Моди прибыл с визитом на Украину 23 августа, чтобы обсудить вопрос мирного урегулирования конфликта с Россией, и «сильно подставился». Зеленский потребовал от премьера Индии «надавить на Путина» с помощью «победного плана», а также призвал индийского главу присоединиться к заявлению по итогам мирной конференции в Швейцарии, хотя в протоколе встречи не было указано ни одного из этих требований лидера Украины. Об этом пишет «Царьград».
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