Стало известно, кто из врачей получают большую зарплату

Врачи-стоматологи хирурги-имплантологи являются лидерами по уровню заработной платы среди медицинских специалистов в коммерческих клиниках России. Об этом сообщает исследование, проведенное порталом SuperJob. В частности, в Москве медианная зарплата таких специалистов достигает 280 тысяч рублей.
«Среди специализированных врачей в коммерческом секторе наибольшую медианную зарплату получают стоматологи хирурги-имплантологи», — указывается в исследовании, передает РИА Новости. Всего были рассмотрены доходы специалистов в семи федеральных округах России.
Кроме того, исследование показывает, что репродуктологи, косметологи и ортодонты также имеют высокие зарплаты, хотя и уступают стоматологам-имплантологам. Зарплаты репродуктологов варьируются от 165 до 240 тысяч рублей, косметологов — от 155 до 230 тысяч рублей, а ортодонтов — от 155 до 220 тысяч рублей в месяц.
В первом полугодии 2024 года средняя заработная плата медицинских работников составила более 100 тысяч рублей в почти половине субъектов России. Также известно, что в 2025 году введут новую систему оплаты труда медицинских работников. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это будет способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.