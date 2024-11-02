Стало известно, кто из врачей получают большую зарплату

SuperJob: у стоматологов и репродуктологов самые высокие зарплаты среди врачей

03 ноября 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

В Москве стоматологи получают 280 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи-стоматологи хирурги-имплантологи являются лидерами по уровню заработной платы среди медицинских специалистов в коммерческих клиниках России. Об этом сообщает исследование, проведенное порталом SuperJob. В частности, в Москве медианная зарплата таких специалистов достигает 280 тысяч рублей. «Среди специализированных врачей в коммерческом секторе наибольшую медианную зарплату получают стоматологи хирурги-имплантологи», — указывается в исследовании, передает РИА Новости. Всего были рассмотрены доходы специалистов в семи федеральных округах России. Кроме того, исследование показывает, что репродуктологи, косметологи и ортодонты также имеют высокие зарплаты, хотя и уступают стоматологам-имплантологам. Зарплаты репродуктологов варьируются от 165 до 240 тысяч рублей, косметологов — от 155 до 230 тысяч рублей, а ортодонтов — от 155 до 220 тысяч рублей в месяц. В первом полугодии 2024 года средняя заработная плата медицинских работников составила более 100 тысяч рублей в почти половине субъектов России. Также известно, что в 2025 году введут новую систему оплаты труда медицинских работников. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это будет способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи-стоматологи хирурги-имплантологи являются лидерами по уровню заработной платы среди медицинских специалистов в коммерческих клиниках России. Об этом сообщает исследование, проведенное порталом SuperJob. В частности, в Москве медианная зарплата таких специалистов достигает 280 тысяч рублей. «Среди специализированных врачей в коммерческом секторе наибольшую медианную зарплату получают стоматологи хирурги-имплантологи», — указывается в исследовании, передает РИА Новости. Всего были рассмотрены доходы специалистов в семи федеральных округах России. Кроме того, исследование показывает, что репродуктологи, косметологи и ортодонты также имеют высокие зарплаты, хотя и уступают стоматологам-имплантологам. Зарплаты репродуктологов варьируются от 165 до 240 тысяч рублей, косметологов — от 155 до 230 тысяч рублей, а ортодонтов — от 155 до 220 тысяч рублей в месяц. В первом полугодии 2024 года средняя заработная плата медицинских работников составила более 100 тысяч рублей в почти половине субъектов России. Также известно, что в 2025 году введут новую систему оплаты труда медицинских работников. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это будет способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения, пишет RT.