02 ноября 2024

Стало известно, кто из врачей получают большую зарплату

SuperJob: у стоматологов и репродуктологов самые высокие зарплаты среди врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
В Москве стоматологи получают 280 тысяч рублей в месяц Фото:

Врачи-стоматологи хирурги-имплантологи являются лидерами по уровню заработной платы среди медицинских специалистов в коммерческих клиниках России. Об этом сообщает исследование, проведенное порталом SuperJob. В частности, в Москве медианная зарплата таких специалистов достигает 280 тысяч рублей.

«Среди специализированных врачей в коммерческом секторе наибольшую медианную зарплату получают стоматологи хирурги-имплантологи», — указывается в исследовании, передает РИА Новости. Всего были рассмотрены доходы специалистов в семи федеральных округах России.

Кроме того, исследование показывает, что репродуктологи, косметологи и ортодонты также имеют высокие зарплаты, хотя и уступают стоматологам-имплантологам. Зарплаты репродуктологов варьируются от 165 до 240 тысяч рублей, косметологов — от 155 до 230 тысяч рублей, а ортодонтов — от 155 до 220 тысяч рублей в месяц.

В первом полугодии 2024 года средняя заработная плата медицинских работников составила более 100 тысяч рублей в почти половине субъектов России. Также известно, что в 2025 году введут новую систему оплаты труда медицинских работников. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это будет способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения, пишет RT.

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Врачи-стоматологи хирурги-имплантологи являются лидерами по уровню заработной платы среди медицинских специалистов в коммерческих клиниках России. Об этом сообщает исследование, проведенное порталом SuperJob. В частности, в Москве медианная зарплата таких специалистов достигает 280 тысяч рублей. «Среди специализированных врачей в коммерческом секторе наибольшую медианную зарплату получают стоматологи хирурги-имплантологи», — указывается в исследовании, передает РИА Новости. Всего были рассмотрены доходы специалистов в семи федеральных округах России. Кроме того, исследование показывает, что репродуктологи, косметологи и ортодонты также имеют высокие зарплаты, хотя и уступают стоматологам-имплантологам. Зарплаты репродуктологов варьируются от 165 до 240 тысяч рублей, косметологов — от 155 до 230 тысяч рублей, а ортодонтов — от 155 до 220 тысяч рублей в месяц. В первом полугодии 2024 года средняя заработная плата медицинских работников составила более 100 тысяч рублей в почти половине субъектов России. Также известно, что в 2025 году введут новую систему оплаты труда медицинских работников. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это будет способствовать улучшению ситуации с кадровым обеспечением системы здравоохранения, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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