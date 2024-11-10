На тюменской «трассе смерти» в ДТП с большегрузом погиб житель ЯНАО. Фото

Житель ЯНАО погиб в ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
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Легковушка столкнулась с большегрузом на «трассе смерти» в Тюмени
Легковушка столкнулась с большегрузом на «трассе смерти» в Тюмени Фото:

На 542-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля «Опель Мокко» и большегруза «Вольво». В результате ДТП пострадал 65-летний житель Губкинского (ЯНАО). Позже он скончался в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«„Опель Мокко“ и большегруз „Вольво“ столкнулись вчера вечером на 542-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области… В результате ДТП 65-летний водитель „Опель Мокко“, житель города Губкинского скончался при транспортировке в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, легковушка в составе полуприцепа выехала на полосу встречного движения, чем спровоцировала столкновение с большегрузом. Из-за удара большегруз, который вел 57-летний водитель, съехал в кювет.

Сейчас в деле разбирается прокуратура. Ведомство организовало проверку безопасности дорожного движения, а также взяло на контроль ход и результаты ее проведения.

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На 542-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля «Опель Мокко» и большегруза «Вольво». В результате ДТП пострадал 65-летний житель Губкинского (ЯНАО). Позже он скончался в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «„Опель Мокко“ и большегруз „Вольво“ столкнулись вчера вечером на 542-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области… В результате ДТП 65-летний водитель „Опель Мокко“, житель города Губкинского скончался при транспортировке в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, легковушка в составе полуприцепа выехала на полосу встречного движения, чем спровоцировала столкновение с большегрузом. Из-за удара большегруз, который вел 57-летний водитель, съехал в кювет. Сейчас в деле разбирается прокуратура. Ведомство организовало проверку безопасности дорожного движения, а также взяло на контроль ход и результаты ее проведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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