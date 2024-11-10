На 542-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля «Опель Мокко» и большегруза «Вольво». В результате ДТП пострадал 65-летний житель Губкинского (ЯНАО). Позже он скончался в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«„Опель Мокко“ и большегруз „Вольво“ столкнулись вчера вечером на 542-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области… В результате ДТП 65-летний водитель „Опель Мокко“, житель города Губкинского скончался при транспортировке в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, легковушка в составе полуприцепа выехала на полосу встречного движения, чем спровоцировала столкновение с большегрузом. Из-за удара большегруз, который вел 57-летний водитель, съехал в кювет.
Сейчас в деле разбирается прокуратура. Ведомство организовало проверку безопасности дорожного движения, а также взяло на контроль ход и результаты ее проведения.
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