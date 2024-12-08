The Guardian: Трамп высмеял помощь Украине на встрече с Зеленским

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Трамп недоволен тем, сколько средств было направлено Украине, он высмеял миллиарды долларов военной помощи
Трамп недоволен тем, сколько средств было направлено Украине, он высмеял миллиарды долларов военной помощи Фото:

На встрече с главой Украины Владимиром Зеленским избранный президент США Дональд Трамп критически отозвался о миллиардах долларов американской военной помощи, направленной на поддержку Киева. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Трамп высмеял миллиарды долларов военной помощи США Украине и заговорил о необходимости скорейшего урегулирования», — сообщило британское издание. Несмотря на критику со стороны американского политика, президент Украины выразил благодарность за «непоколебимую решимость» республиканца и оценил переговоры как «хорошие и продуктивные».

Ранее в Париже состоялось открытие собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Его смогли восстановить спустя более пяти лет после крупного пожара. На мероприятие были приглашены лидеры многих европейских стран. Посетили открытие, в том числе Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

В Париже состоялась встреча Зеленский с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры политиков длились менее часа, к тому же по их итогам не было сделано совместного заявления. Однако известно, что Макрон и другие европейские лидеры во время встречи уговаривали избранного президента США Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева. Что известно о встрече Зеленского с Трампом — в материале URA.RU.

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На встрече с главой Украины Владимиром Зеленским избранный президент США Дональд Трамп критически отозвался о миллиардах долларов американской военной помощи, направленной на поддержку Киева. Об этом сообщило издание The Guardian. «Трамп высмеял миллиарды долларов военной помощи США Украине и заговорил о необходимости скорейшего урегулирования», — сообщило британское издание. Несмотря на критику со стороны американского политика, президент Украины выразил благодарность за «непоколебимую решимость» республиканца и оценил переговоры как «хорошие и продуктивные». Ранее в Париже состоялось открытие собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Его смогли восстановить спустя более пяти лет после крупного пожара. На мероприятие были приглашены лидеры многих европейских стран. Посетили открытие, в том числе Владимир Зеленский и Дональд Трамп. В Париже состоялась встреча Зеленский с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры политиков длились менее часа, к тому же по их итогам не было сделано совместного заявления. Однако известно, что Макрон и другие европейские лидеры во время встречи уговаривали избранного президента США Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева. Что известно о встрече Зеленского с Трампом — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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