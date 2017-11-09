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09 ноября 2017
09:33  09 ноября 2017 0

Коренным народам ХМАО и ЯНАО предложат новые льготы

Жизнь оленеводов. Сургут, ханты, кмнс, стадо оленей
Представителям малых народов приходится обращаться в суд, чтобы получить льготыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) внесло в правительство проект поправок в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». В документе предлагается увеличить число льгот, а также упростить условия для их получения.

Согласно инициативе ФАДН, предлагается определить методику и размер компенсации ущерба коренным народам за невозможность вести традиционную хозяйственную деятельность, а также ухудшение их среды обитания, сообщает «Коммерсант». Кроме того, поставлен вопрос о необходимости ведения специальных реестров тех, кто имеет право на льготы.

На сегодняшний день из-за отсутствия в паспорте графы «национальность» представителям малых народов необходимо обращаться в суд, чтобы на основании его решения получить формальное право претендовать на льготы. Законопроект предлагает заменить эту норму на составление специальных списков, которые будут вестись чиновниками и представителями родов. В Агентстве утверждают, что смогут справиться с этим своими силами без привлечения дополнительных средств из бюджета.

По мнению представителей верхней палаты парламента, реализация подобных инициатив потребует создания специализированного министерства, наделенного соответствующими полномочиями. В том числе подобное ведомство может быть организовано на базе ФАДН. Так, «Коммерсант» приводит мнение замглавы комитета Совфедерации по федеративному устройству и делам Севера Александра Акимова, который считает, идеи агентства потребуют как минимум «определения на федеральном уровне границ ТТП», а для расчета размера компенсации понадобится экспертиза всех крупных проектов, в том числе газовых и нефтяных.

В свою очередь представители коренных народов Севера отмечают, что в целом и так довольны существующим положением вещей. Так президент Союза оленеводов Югры Степан Кечимов в интервью «Национальной службе новостей» рассказал, что за 50 лет цивилизация приблизилась к тайге, появилось больше возможностей для комфорта, но сам суровый край практически не затронула, и особых проблем коренным народам не доставляет.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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