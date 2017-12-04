Телеведущая Алена Водонаева на своей странице в Instagram так сильно восхищалась коллекцией одежды, изготовленной ее мужем, что перешла на мат. Но тут же извинилась за нецензурную лексику, объяснив ее тем, что родом из Тюмени.
«Из-под руки моего супруга во времена его бурной молодости и творческих экспериментов вышли в свет несколько коллекций одежды. …! [Восхитительной!] Простите за мой французский (точнее тюменский), по-другому и не скажешь просто. Это был очень достойный и известный в Питере бренд», — написала Водонаева.
Она рассказала, что нашла несколько экземпляров одежды у мамы своего мужа и стала их счастливой обладательницей. Перед подписчиками Водонаева похвасталась комбинезоном камуфляжной расцветки.
Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1982 году. Участвовала в телепроекте «Дом-2», затем работала моделью, ведущей. 11 сентября 2017 года уроженка Тюмени вышла замуж за Алексея Косинуса. Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге.