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04 декабря 2017
09:45  04 декабря 2017 0

«Простите за мой тюменский». Водонаева объяснила мат в Instagram своим происхождением. ФОТО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1982 годуФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Телеведущая Алена Водонаева на своей странице в Instagram так сильно восхищалась коллекцией одежды, изготовленной ее мужем, что перешла на мат. Но тут же извинилась за нецензурную лексику, объяснив ее тем, что родом из Тюмени.

«Из-под руки моего супруга во времена его бурной молодости и творческих экспериментов вышли в свет несколько коллекций одежды. …! [Восхитительной!] Простите за мой французский (точнее тюменский), по-другому и не скажешь просто. Это был очень достойный и известный в Питере бренд», — написала Водонаева.

Она рассказала, что нашла несколько экземпляров одежды у мамы своего мужа и стала их счастливой обладательницей. Перед подписчиками Водонаева похвасталась комбинезоном камуфляжной расцветки.

Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1982 году. Участвовала в телепроекте «Дом-2», затем работала моделью, ведущей. 11 сентября 2017 года уроженка Тюмени вышла замуж за Алексея Косинуса. Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге.

У Водонаевой около двух миллионов подписчиков в Instagram
Фото: страница Водонаевой в Instagram

Виктор Дорофеев
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