17:25 30 января 2018 0

Шипулин пока не значился в списке доверенных лиц президента, зарегистрированных ЦИК Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Биатлонист Антон Шипулин, представляющий на соревнованиях разного уровня Свердловскую область, уроженец Тюмени, появился на встрече главы государства Владимира Путина с доверенными лицами. Снимок, на котором запечатлен спортсмен, выложил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Главное — поддержать друга и кумира!!! @anton_shipulin — вперёд!!!! С тобой вся Россия!!!!» — прокомментировал фото Губерниев. Несмотря на то, что встреча Путина с доверенными лицами проходит в Гостином дворе, Губерниев отметил совсем другое местоположение.

Но по фону, на котором он запечатлен с Шипулиным, понятно, что они сфотографировались именно перед этим мероприятием. Такой же задник можно увидеть на стриме, который выкладывали «ВКонтакте» журналисты, беседовавшие с доверенными лицами в Гостином дворе.

Позже Губерниев разместил в Instagram снимок, где он стоит в одном ряду с теми, кто уже попал в список доверенных лиц Путина, в том числе юмористом Евгением Петросяном и фигуристом Евгением Плющенко. Шипулин в уже опубликованных списках доверенных лиц Путина не значился, однако ранее сегодня стало известно, что ЦИК зарегистрировал еще 62 человека, имена которых Центризбирком пока не раскрыл.

Губерниев, говоря о «поддержке друга», напоминает о недавнем спортивном скандале: Шипулин в числе других спортсменов не попал в список тех, кого пригласили на Олимпиаду-2018. Уральский биатлонист уже направил обращение в МОК.