СУЭНКО готовит сети к зимним холодам

16:04 10 мая 2018 0

Энергетики отремонтируют больше трех тысяч километров ЛЭП Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Энергетики СУЭНКО приступили к подготовке сетей к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018—2019 годов. В Тюменской и Курганской областях специалисты планируют отремонтировать 42 подстанции напряжением 35-110 кВ, а также 1107 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и более трех тысяч километров линий электропередачи.

В Тюменской области основные работы будут вестись в Тобольском, Ялуторовском, Ишимском, Заводоуковском районах и в Тюмени. В областном центре узловые трансформаторные подстанции реконструируются в распределительные пункты. За счет этого при аварийных отключениях снизится количество обесточенных потребителей и сократится время устранения нештатных ситуаций.

В регионе стартовала новая целевая программа развития релейной защиты и автоматики. «Стабильное функционирование современной энергосистемы невозможно без надежной работы устройств релейной защиты, основная задача которых — в случае аварийной ситуации выявить и отключить от сети поврежденный участок таким образом, чтобы вся система продолжила работу в нормальном режиме», — пояснил директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.

Еще одно направление деятельности в двух областях, где ведет свою деятельность СУЭНКО, — телемеханизация питающих центров, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Она усилит контроль за сетями и повысит их управляемость. Кроме того, телемеханизация — это шаг к дальнейшему внедрению в энергосистему технологий Smart Grid — «умные сети». Пилотный проект по переводу энергоснабжения целого населенного пункта на Smart Grid стартовал в этом году в н. п. Введенское Курганской области.

Энергетики филиала Южный в Тюменской области выполняют комплекс работ на социально значимых объектах. Уже проведен капитальный ремонт ТП-134 в Ишиме, к которой подключена центральная больница. А в Заводоуковске отремонтированы ТП-692 и ТП-698, питающие детский сад и школу.

В Зауралье масштабная ремонтная кампания развернется в Шумихинском, Целинном, Кетовском, Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Щучанском. Куртамышском, Мишкинском, Шадринском, Каргапольском, Катайском районах, а также в Кургане и Шадринске. Так, филиал Западные электрические сети в 2018 году продолжит работу по повышению качества электроэнергии и снижению количества отключений из-за нештатных ситуаций на сетях Шумихи. Энергетики сокращают протяженность линий, не справляющихся с нагрузкой. Взамен строят дополнительные трансформаторные подстанции и отходящие от них линии электропередачи, что обеспечит потребителям стабильное напряжение и надежное электроснабжение.

Кроме того, в рамках подготовки к ОЗП предстоит обеспечить аварийный запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. Персонал СУЭНКО примет участие в противоаварийных тренировках, в том числе совместно с МЧС и местными органами власти. Большое внимание уделяется расчистке и расширению просек воздушных линий: это защитит ВЛ от падения на них деревьев во время сильного ветра и снизит количество отключений, вызванных непогодой. По завершении работ готовность сетей к ОЗП проверят специальные комиссии с участием Минэнерго, Ростехнадзора, МЧС и других контролирующих органов.