В России возникли перебои с препаратом для больных ВИЧ

Аукционы на закупку одного из основных препаратов для больных ВИЧ сорвались Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роспотребнадзор заявил о том, что в России заканчиваются запасы одного из основных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных — ламивудина. Несколько конкурсов на закупку этого лекарства не состоялись.

«Движение „Пациентский контроль“ (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ) направило обращение премьеру Дмитрию Медведеву. В нем указывается, что ситуация с поставками препарата носит беспрецедентный характер», — пишет « Коммерсант ». «Пациентский контроль» направил запросы во все регионы страны. Власти сообщили общественникам, что запасы ламивудина на исходе: в одном регионе их хватит до середины августа, в трех — до конца августа, в семи — запас до конца сентября, а в Тульской области ламивудина нет уже в течение нескольких месяцев.

Перебои с закупками ламивудина подтверждают и в Роспотребнадзоре. «Ситуация критичная. Думаю, подходит к концу запас препарата. Ламивудин крайне эффективен, у него мало побочных эффектов», — отмечал глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Ранее Роспотребнадзор составил список российских городов и регионов с наибольшей заболеваемостью ВИЧ. В некоторых уральских муниципалитетах число зараженных превысило среднероссийские показатели. За три года количество регионов с эпидемией вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России возросло более чем на 40%. При этом 70% заболевших в 2018 году — экономически активные люди в возрасте от 30 до 50 лет. В частности, тяжелая ситуация сложилась в нескольких городах Большого Урала — Североуральске, Кировграде, Верхнем Уфалее и Березниках. Точные данные о числе зараженных в этих муниципалитетах ведомство не приводило.