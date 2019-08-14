Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» — лидер по росту зарплат среди команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за десять лет существования турнира. Помимо «Авто», в топ-5 рейтинга попала еще одна уральская команда — ХК «Трактор» из Челябинска.
За пять лет, с 2012-го (команда пропустила первые четыре розыгрыша КХЛ) по 2018 годы, платежная ведомость «Автомобилиста» выросла в 6,5 раза — с 228 миллионов до 1,2 миллиарда рублей, передает РБК. В минувшем сезоне клуб потратил на зарплаты игроков 1,5 миллиарда рублей.
Также в тройку команд с наибольшим ростом зарплат вошли минское «Динамо» (6,2 раза) и победитель последнего розыгрыша «Кубка Гагарина» московский ЦСКА (6 раз). Пятое место, вслед за богатейшим клубом лиги — СКА из Санкт-Петербурга, — занял челябинский «Трактор», где за десять лет зарплатная ведомость увеличилась в пять раз — с 205 миллионов до миллиарда рублей.
Десятое место в списке занял еще одни представитель Южного Урала в КХЛ — «Металлург» из Магнитогорска с ростом зарплат в 1,5 раза. Если в сезоне 2008/2009 руководство клуба потратило на зарплаты 289 миллионов, то в розыгрыше 2018/2019 — 1,7 миллиарда рублей.