Уральская звезда шоу «Песни», которой признавался в любви Фадеев, возвращается на сцену

Кристина Кошелева презентует новую программу в начале следующего года Фото: страница Кристины Кошелевой в Instagram, @kosheleva.aveleshok

Свердловская певица, участница шоу «Песни» на ТНТ Кристина Кошелева, которая расторгла контракт с продюсером Максимом Фадеевым, возвращается на сцену. Об этом она объявила на своей странице в Instagram.

«Музыку я не бросаю. Сейчас я готовлю абсолютно новый материал и новую live-программу», — написала певица, уточняя, что программу презентует в начале января в Москве.

Уроженка Сысерти Кошелева — участница проекта «Песни». Она не стала победительницей по итогам зрительского голосования, но Фадеев заключил с ней контракт. Уроженец Кургана признавался ей в любви и отмечал, что певица покорила его.

В начале июля стало известно, что Кошелева расторгла контракт с Фадеевым, сославшись на то, что не может совместить учебу и карьеру музыканта. Уральская звезда намеревалась окончить университет и получить профессию дизайнера.

Представитель Кошелевой на просьбу корреспондента «URA.RU» уточнить, кто теперь будет продюсировать деятельность певицы, пообещал прокомментировать ситуацию в ближайшие дни.