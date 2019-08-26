Норвегия заявила о планах на российский Северный морской путь

Норвегия проверит соответствие Северного морского пути (СМП) — кратчайшей морской дороги между европейской и азиатской частями России — на соответствие экологическим стандартам. Об этом заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде.
«Следует проверить его [маршрут] на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктики», — приводит слова дипломата «Известия». По словам Серейде, у Норвегии пока нет планов по освоению пути, поскольку в Осло не считают его экономически выгодным.
Старший советник посольства России в Осло Владимир Исупов отметил, что Норвегия «присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы». «Но остается при этом сторонним наблюдателем», — подчеркнул он. Также в МИД заявили, что вопрос СМП остается внутренним делом РФ.
Как писало «URA.RU», на прошлой неделе один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. В компании объяснили это тем, что владелец CGA CGM сделал выбор «в пользу защиты окружающей среды и глобального биоразнообразия».