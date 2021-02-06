За первую неделю февраля в РФ снизилось число новых случаев COVID

За сутки коронавирус подтвердился у 16 627 человек в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 16 627 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении федерального оперштаба. За сутки умерло 497 больных, выздоровел 22 831 человек. Таким образом, в первую неделю февраля в России стабилизировалось число новых заболевших коронавирусом. А число летальных исходов с каждыми сутками снижается.

Больше всего новых зараженных в Москве (+2214). На втором месте Санкт-Петербург (+1248), далее идет Московская область (+955). Среди регионов УрФО лидером по заболеваемости коронавирусом остается Свердловская область — 323 новых зараженных. На втором месте Пермский край (+280), на третьем — Челябинская область (+270). В ХМАО выявили 168 новых больных, в Тюменской области — 135, в Курганской области — 94. Меньше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в ЯНАО (+61).

За все время пандемии в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса. От инфекции скончались 76 229 человек, выздоровели 3 875 004 человека.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число привившихся от COVID-19 в мире превысило число зараженных, передает «Национальная служба новостей». Однако врачи не исключают третей волны коронавируса в апреле 2021 года, уточняет телеканал 360.