Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

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Пандемия коронавируса станет не последней для человечества, считает Антониу Гутерреш Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса будет не последней в истории человечества, и людям необходимо подготовиться к будущим опасностям. Об этом сообщил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

«COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему», — передает слова Гутерреша argumenti.ru.

Ранее представитель России в G20 Светлана Лукаш заявила, что Россия должна готовиться к дальнейшим кризисам в сфере здравоохранения. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что после окончания пандемии коронавируса мир столкнется с еще более сложными проблемами, пишет телеканал 360.

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Пандемия коронавируса будет не последней в истории человечества, и людям необходимо подготовиться к будущим опасностям. Об этом сообщил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. «COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему», — передает слова Гутерреша argumenti.ru. Ранее представитель России в G20 Светлана Лукаш заявила, что Россия должна готовиться к дальнейшим кризисам в сфере здравоохранения. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что после окончания пандемии коронавируса мир столкнется с еще более сложными проблемами, пишет телеканал 360.
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