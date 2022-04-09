Welt: Германии грозит дефицит бытовой химии без российского газа

09 апреля 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Из-за отсутствия в Германии российского природного газа граждане ФРГ могут столкнуться с дефицитом моющих и косметических средств. Об этом предупредил председатель Ассоциации химической промышленности Баден-Вюртемберга Мартин Хааг. «В случае краткосрочной остановки поставок газа в Германию бесчисленное количество продуктов больше не сможет производиться. Это может серьезно сказаться на других отраслях: тогда будет нехватка пластмасс и клеев, лакокрасочных материалов, фольги, а в какой-то момент и вполне банальных моющих и косметических средств», — его слова приводит издание Welt. Ранее сообщалось, что пять стран Евросоюза выступили против ограничения на продажу российских нефти и газа. Это Венгрия, Австрия, Италия, Нидерланды и Германия. Венгрия также уже согласилась оплачивать газ из России рублями. Власти Венгрии не считают, что нарушают санкционную политику, которую ввел Евросоюз против РФ, пишет деловое издание «Взгляд». Из-за этого решения Польша решила заморозить отношения с Венгрией. Новый порядок оплаты поставок энегрготоплива рублями «недружественным» государствам вступил в силу 1 апреля в соответствии с указом российского лидера Владимира Путина. Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Инфляция в зоне евро сейчас самая высокая за все время, она достигла исторического рекорда, отмечает «Царьград». В свою очередь, в России по просьбе Путина были разработаны антикризисные меры, которые коснулись и простых граждан, и бизнеса.