Политолог: Корепанов был олицетворением компромисса. Чем запомнился умерший спикер облдумы

28 июня 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Сергей Корепанов скончался в Тюмени 28 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов был олицетворением компромисса между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Таким мнение в разговоре с URA.RU поделился политолог Александр Безделов. 28 июня политик скончался в Тюмени. «Корепанов олицетворял компромисс [по разделению власти], достигнутый губернаторами трех регионов. Кроме того, он еще и сохранял компромисс между партиями в тюменском парламенте. Ни у оппозиции, ни у партии власти, естественно, не было „аллергии“ на Корепанова. Он устраивал всех», — отметил эксперт. Согласно официально биографии, Корепанов родился 6 января 1948 в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ). В советское время начал партийную работу в ЯНАО. В 1993 году вошел в состав Совета Федерации от Ямала, с 1996 по 1998 возглавлял заксобрание ЯНАО, с 1998 года до последнего дня — Тюменскую областную думу, где заседают депутаты от всех регионов «тюменской матрешки». При Корепанове в 2005 году была создана программа «Сотрудничество». По ней, северные округа делились с Тюменью прибылью в обмен на фактическую независимость во внутренней политике. Финансовые параметры программы утверждает Тюменская облдума при обсуждении бюджета. 28 июня спикеру облдумы стало плохо прямо в здании регионального парламента. На скорой Корепанов был доставлен в тюменский кардиоцентр, где скончался. О месте и времени прощания с политиком будет объявлено позднее. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов был олицетворением компромисса между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Таким мнение в разговоре с URA.RU поделился политолог Александр Безделов. 28 июня политик скончался в Тюмени. «Корепанов олицетворял компромисс [по разделению власти], достигнутый губернаторами трех регионов. Кроме того, он еще и сохранял компромисс между партиями в тюменском парламенте. Ни у оппозиции, ни у партии власти, естественно, не было „аллергии“ на Корепанова. Он устраивал всех», — отметил эксперт. Согласно официально биографии, Корепанов родился 6 января 1948 в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ). В советское время начал партийную работу в ЯНАО. В 1993 году вошел в состав Совета Федерации от Ямала, с 1996 по 1998 возглавлял заксобрание ЯНАО, с 1998 года до последнего дня — Тюменскую областную думу, где заседают депутаты от всех регионов «тюменской матрешки». При Корепанове в 2005 году была создана программа «Сотрудничество». По ней, северные округа делились с Тюменью прибылью в обмен на фактическую независимость во внутренней политике. Финансовые параметры программы утверждает Тюменская облдума при обсуждении бюджета. 28 июня спикеру облдумы стало плохо прямо в здании регионального парламента. На скорой Корепанов был доставлен в тюменский кардиоцентр, где скончался. О месте и времени прощания с политиком будет объявлено позднее.