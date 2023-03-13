Жителям ЛНР помогут найти работу

«Единая Россия» запускает проект «Моя карьера» для жителей ЛНР

13 марта 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Работодателей ЛНР будут поощрять за трудоустройство молодежи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Партия «Единая Россия» запускает проект «Моя карьера» в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы помочь жителям и участникам СВО найти работу в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «Есть предприятия, где существует нехватка кадров или недостаточно квалифицированных работников. При помощи проекта «Моя карьера с «Единой Россией» люди получат возможность самореализоваться», — отметил секретарь Луганского отделения партии, председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко. Его слова приводит пресс-служба ЕР. В рамках проекта также уделят внимание выпускникам вузов, чтобы предотвратить отток потенциальных сотрудников из ЛНР. Координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев отметил, что службу занятости обяжут помогать учащимся с работой. Также работодателей будут поддерживать выплатами за прием на работу молодых специалистов. Служба занятости будет активнее работать с вузами. «Поддержку от службы занятости также смогут получить ИП и самозанятые, которые до этого исправно платили налоги. Если человек получил короткую подработку, пособие сниматься не будет», — добавил Исаев. Он также рассказал об интеграции ЛНР в социальное законодательство России, правилах получения социальных услуг в республике, а также новом законопроекте «Единой России о занятости. По словам замруководителя фракции партии в Госдуме, приоритетом «Единой России» будет обеспечение в регионе МРОТ и его защита от списания за долги, выплата пособий от государства. Максимальный размер выплаты по безработице в регионе, по словам Исаева, решили уравнять с МРОТ и определить на уровне 30% от величины прожиточного минимума. Замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, в свою очередь, заявил, что в ЛНР сохранили принципы пенсионной системы, которая обеспечивает права граждан. При назначении пенсий за основу будет взят средний базовый доход Ростовской области — 40,1 тысяч рублей. Если у жителей ЛНР пенсия окажется меньше, то будет положена надбавка. «Единая Россия» также запустила в регионе серию встреч «РосЛикбез», на которых жителям объясняют российское законодательство. Мероприятия будут проходить два раза в месяц, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор от Республики Дарья Лантратова отметила, что это позволит жителям ЛНР быстрее интегрироваться. «На этих встречах нам важно поговорить с людьми, услышать их точку зрения, чтобы потом учесть в законодательных инициативах при работе на федеральном уровне», — пояснила она. Донбасс вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. Россия помогает восстановить территории ЛНР и ДНР, туда массово отправляли строителей. Жители ЛНР не уезжают из республики, несмотря на натиск ВСУ, сообщал URA.RU председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» запускает проект «Моя карьера» в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы помочь жителям и участникам СВО найти работу в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «Есть предприятия, где существует нехватка кадров или недостаточно квалифицированных работников. При помощи проекта «Моя карьера с «Единой Россией» люди получат возможность самореализоваться», — отметил секретарь Луганского отделения партии, председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко. Его слова приводит пресс-служба ЕР. В рамках проекта также уделят внимание выпускникам вузов, чтобы предотвратить отток потенциальных сотрудников из ЛНР. Координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев отметил, что службу занятости обяжут помогать учащимся с работой. Также работодателей будут поддерживать выплатами за прием на работу молодых специалистов. Служба занятости будет активнее работать с вузами. «Поддержку от службы занятости также смогут получить ИП и самозанятые, которые до этого исправно платили налоги. Если человек получил короткую подработку, пособие сниматься не будет», — добавил Исаев. Он также рассказал об интеграции ЛНР в социальное законодательство России, правилах получения социальных услуг в республике, а также новом законопроекте «Единой России о занятости. По словам замруководителя фракции партии в Госдуме, приоритетом «Единой России» будет обеспечение в регионе МРОТ и его защита от списания за долги, выплата пособий от государства. Максимальный размер выплаты по безработице в регионе, по словам Исаева, решили уравнять с МРОТ и определить на уровне 30% от величины прожиточного минимума. Замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, в свою очередь, заявил, что в ЛНР сохранили принципы пенсионной системы, которая обеспечивает права граждан. При назначении пенсий за основу будет взят средний базовый доход Ростовской области — 40,1 тысяч рублей. Если у жителей ЛНР пенсия окажется меньше, то будет положена надбавка. «Единая Россия» также запустила в регионе серию встреч «РосЛикбез», на которых жителям объясняют российское законодательство. Мероприятия будут проходить два раза в месяц, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор от Республики Дарья Лантратова отметила, что это позволит жителям ЛНР быстрее интегрироваться. «На этих встречах нам важно поговорить с людьми, услышать их точку зрения, чтобы потом учесть в законодательных инициативах при работе на федеральном уровне», — пояснила она. Донбасс вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. Россия помогает восстановить территории ЛНР и ДНР, туда массово отправляли строителей. Жители ЛНР не уезжают из республики, несмотря на натиск ВСУ, сообщал URA.RU председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.