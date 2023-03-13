Жителям ЛНР помогут найти работу

Партия «Единая Россия» запускает проект «Моя карьера» в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы помочь жителям и участникам СВО найти работу в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе партии.
«Есть предприятия, где существует нехватка кадров или недостаточно квалифицированных работников. При помощи проекта «Моя карьера с «Единой Россией» люди получат возможность самореализоваться», — отметил секретарь Луганского отделения партии, председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко. Его слова приводит пресс-служба ЕР.
В рамках проекта также уделят внимание выпускникам вузов, чтобы предотвратить отток потенциальных сотрудников из ЛНР. Координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев отметил, что службу занятости обяжут помогать учащимся с работой. Также работодателей будут поддерживать выплатами за прием на работу молодых специалистов. Служба занятости будет активнее работать с вузами.
«Поддержку от службы занятости также смогут получить ИП и самозанятые, которые до этого исправно платили налоги. Если человек получил короткую подработку, пособие сниматься не будет», — добавил Исаев.
Он также рассказал об интеграции ЛНР в социальное законодательство России, правилах получения социальных услуг в республике, а также новом законопроекте «Единой России о занятости. По словам замруководителя фракции партии в Госдуме, приоритетом «Единой России» будет обеспечение в регионе МРОТ и его защита от списания за долги, выплата пособий от государства. Максимальный размер выплаты по безработице в регионе, по словам Исаева, решили уравнять с МРОТ и определить на уровне 30% от величины прожиточного минимума.
Замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, в свою очередь, заявил, что в ЛНР сохранили принципы пенсионной системы, которая обеспечивает права граждан. При назначении пенсий за основу будет взят средний базовый доход Ростовской области — 40,1 тысяч рублей. Если у жителей ЛНР пенсия окажется меньше, то будет положена надбавка.
«Единая Россия» также запустила в регионе серию встреч «РосЛикбез», на которых жителям объясняют российское законодательство. Мероприятия будут проходить два раза в месяц, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор от Республики Дарья Лантратова отметила, что это позволит жителям ЛНР быстрее интегрироваться. «На этих встречах нам важно поговорить с людьми, услышать их точку зрения, чтобы потом учесть в законодательных инициативах при работе на федеральном уровне», — пояснила она.
Донбасс вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. Россия помогает восстановить территории ЛНР и ДНР, туда массово отправляли строителей. Жители ЛНР не уезжают из республики, несмотря на натиск ВСУ, сообщал URA.RU председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
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