Минобороны РФ: российские танкисты сорвали наступление Украины

Российские танкисты Южного военного округа сорвали наступление армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Танкисты Южного военного округа нанесли огневое поражение скоплению живой силы и военной техники противника, сорвав очередной замысел украинских боевиков по наступлению на позиции Вооруженных Сил России», — сообщается в telegram-канале Минобороны.
В министерстве уточнили, что солдаты армии РФ применили метод «танковой карусели». При таком подходе повышается скорость стрельбы и количество пораженных целей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к контрнаступлению. Он отметил, что армия Украины нуждается в дополнительных танках и РСЗО HIMARS. Американский военный аналитик Шон Белл заявил, что во время контрнаступления солдаты ВСУ быстро выдохнутся, а помощь от НАТО достигнет своего лимита.
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Российские танкисты Южного военного округа сорвали наступление армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. «Танкисты Южного военного округа нанесли огневое поражение скоплению живой силы и военной техники противника, сорвав очередной замысел украинских боевиков по наступлению на позиции Вооруженных Сил России», — сообщается в telegram-канале Минобороны. В министерстве уточнили, что солдаты армии РФ применили метод «танковой карусели». При таком подходе повышается скорость стрельбы и количество пораженных целей. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к контрнаступлению. Он отметил, что армия Украины нуждается в дополнительных танках и РСЗО HIMARS. Американский военный аналитик Шон Белл заявил, что во время контрнаступления солдаты ВСУ быстро выдохнутся, а помощь от НАТО достигнет своего лимита.