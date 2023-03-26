Минобороны РФ: российские танкисты сорвали наступление Украины

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Командиры боевых машин применили метод «танковой карусели», сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские танкисты Южного военного округа сорвали наступление армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Танкисты Южного военного округа нанесли огневое поражение скоплению живой силы и военной техники противника, сорвав очередной замысел украинских боевиков по наступлению на позиции Вооруженных Сил России», — сообщается в telegram-канале Минобороны.

В министерстве уточнили, что солдаты армии РФ применили метод «танковой карусели». При таком подходе повышается скорость стрельбы и количество пораженных целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к контрнаступлению. Он отметил, что армия Украины нуждается в дополнительных танках и РСЗО HIMARS. Американский военный аналитик Шон Белл заявил, что во время контрнаступления солдаты ВСУ быстро выдохнутся, а помощь от НАТО достигнет своего лимита.

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Российские танкисты Южного военного округа сорвали наступление армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. «Танкисты Южного военного округа нанесли огневое поражение скоплению живой силы и военной техники противника, сорвав очередной замысел украинских боевиков по наступлению на позиции Вооруженных Сил России», — сообщается в telegram-канале Минобороны. В министерстве уточнили, что солдаты армии РФ применили метод «танковой карусели». При таком подходе повышается скорость стрельбы и количество пораженных целей. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к контрнаступлению. Он отметил, что армия Украины нуждается в дополнительных танках и РСЗО HIMARS. Американский военный аналитик Шон Белл заявил, что во время контрнаступления солдаты ВСУ быстро выдохнутся, а помощь от НАТО достигнет своего лимита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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