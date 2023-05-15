Муж блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей рискует получить тюремный срок до 10 лет после обвинений Следственного комитета в соучастии в финансовых махинациях. Об этом заявил юрист по цифровому праву Борис Герасин.
«Обвинили [Блиновского], потому что он является ближайшим родственником. <…> Так как здесь большая сумма неуплаты, то ее можно квалифицировать как преступление средней тяжести. Законодательство РФ в этом случае предусматривает срок лишения свободы от пяти до десяти лет», — рассказал Борис Герасин Пятому каналу.
Ранее стало известно, что СК РФ предъявил Алексею Блиновскому обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, а также легализации средств, полученных в результате преступления по предварительному сговору. Также сообщалось, что следствие подаст ходатайство об избрании супругу блогера меры пресечения.
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