«Единая Россия» запускает электронное предварительное голосование-2023

21 мая 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Предварительное электронное голосование пройдет с 22 мая по 28 мая Фото: пресс-служба «Единой России» Партия «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию на выборах в 2023 году. Оно пройдет с 22 мая по 28 мая. На данный момент в системе электронного голосования зарегистрировались более двух миллионов человек, отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «Сегодня в системе предварительного голосования зарегистрировались уже более двух миллионов избирателей или почти 9% от общего количества тех, кто может отдать свой голос в регионах, где проходит голосование. <… > „Единая Россия“ создала для электронного предварительного голосования инфраструктуру из более чем 25 тысяч электронных счетных участков», — заявил Сергей Перминов, его слова приводит официальный сайт « Единой России ». Чтобы никто не смог вмешаться в ход голосования, было решено разделить ключ шифрования блокчейна на четыре части. Блокчейн — это технология, которая позволяет записывать цепочки данных, компоненты которых невозможно удалить без потери всей последовательности. Эти ключи распределены между Перминовым, сенатором Александром Карелином, президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским и первым зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Аленой Аршиновой. Новость по теме Как пройдет предварительное голосование «Единой России» в 2023 году. Инфографика После завершения голосования ключи блокчейна будут соединены, начнется подсчет голосов. На сайте «Единой России» отметили, что проверить корректность голосования смогут все желающие через сайт PG.ER.RU. Помимо технологии блокчейна, «Единая Россия» ввела еще один дополнительный ключ. Он будет открытый, им будет шифроваться каждый электронный бюллетень. «Мы застрахованы от того, что может проголосовать бот, негражданин или что человек может отдать свой голос не за своего кандидата», — рассказал преимущества системы руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев. В 2023 году электронное голосование впервые будет проходить в новых регионах России. Праймериз пройдет в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в смешанном формате: онлайн и очно. Об этом рассказал замруководителя думской фракции партии Евгений Ревенко. «Также в этом году среди кандидатов предварительного голосования — ветераны и участники СВО. Эти люди как никто другой доказали свою преданность Родине и готовность встать на ее защиту», — поделился Ревенко. Для того, чтобы отдать свой голос, гражданин России должен зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU, предварительно пройдя верификацию через «Госуслуги». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию на выборах в 2023 году. Оно пройдет с 22 мая по 28 мая. На данный момент в системе электронного голосования зарегистрировались более двух миллионов человек, отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «Сегодня в системе предварительного голосования зарегистрировались уже более двух миллионов избирателей или почти 9% от общего количества тех, кто может отдать свой голос в регионах, где проходит голосование. <… > „Единая Россия“ создала для электронного предварительного голосования инфраструктуру из более чем 25 тысяч электронных счетных участков», — заявил Сергей Перминов, его слова приводит официальный сайт «Единой России». Чтобы никто не смог вмешаться в ход голосования, было решено разделить ключ шифрования блокчейна на четыре части. Блокчейн — это технология, которая позволяет записывать цепочки данных, компоненты которых невозможно удалить без потери всей последовательности. Эти ключи распределены между Перминовым, сенатором Александром Карелином, президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским и первым зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Аленой Аршиновой. После завершения голосования ключи блокчейна будут соединены, начнется подсчет голосов. На сайте «Единой России» отметили, что проверить корректность голосования смогут все желающие через сайт PG.ER.RU. Помимо технологии блокчейна, «Единая Россия» ввела еще один дополнительный ключ. Он будет открытый, им будет шифроваться каждый электронный бюллетень. «Мы застрахованы от того, что может проголосовать бот, негражданин или что человек может отдать свой голос не за своего кандидата», — рассказал преимущества системы руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев. В 2023 году электронное голосование впервые будет проходить в новых регионах России. Праймериз пройдет в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в смешанном формате: онлайн и очно. Об этом рассказал замруководителя думской фракции партии Евгений Ревенко. «Также в этом году среди кандидатов предварительного голосования — ветераны и участники СВО. Эти люди как никто другой доказали свою преданность Родине и готовность встать на ее защиту», — поделился Ревенко. Для того, чтобы отдать свой голос, гражданин России должен зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU, предварительно пройдя верификацию через «Госуслуги».