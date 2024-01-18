Во Владивостоке концерт Дианы Арбениной оказался под угрозой отмены

19 января 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Концерт Дианы Арбениной рекомендовали отменить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Владивостока посоветовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной. Об этом сообщает РИА Новости. В комментариях в telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко пользователь попросил отменить концерт певицы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока заявил в ответ, что певица «официально не является иноагентом или релокантом». «Деятельность ее группы не запрещена. <…> Ваша гражданская позиция понятна и оправдана… Согласование концертов (следовательно, их отмена) в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках <…>. Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», — заявлено в ответе МЦУ. Также отмечается, что администрация не занимается организацией концерта, поэтому не может отменить мероприятие. Однако существует возможность просто рекомендовать это сделать. «Такая рекомендация организаторам направлена», — заключили в центре. Согласно заявлениям самой Арбениной, некоторые telegram-каналы пытались раскрутиться на публикации фейков о ней еще в прошлом году. Певица подчеркивала, что не собирается покидать Россию, несмотря на слухи. Тем не менее в некоторых регионах РФ были отменены концерты группы «Ночные снайперы», лидером которой является Арбенина. Так, мероприятия отменили в Перми весной прошлого года. Организаторы заявили, что были вынуждены это сделать, чтобы избежать провокаций. Также организаторы опровергали фейки об отмене концертов в Ростове. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Владивостока посоветовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной. Об этом сообщает РИА Новости. В комментариях в telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко пользователь попросил отменить концерт певицы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока заявил в ответ, что певица «официально не является иноагентом или релокантом». «Деятельность ее группы не запрещена. <…> Ваша гражданская позиция понятна и оправдана… Согласование концертов (следовательно, их отмена) в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках <…>. Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», — заявлено в ответе МЦУ. Также отмечается, что администрация не занимается организацией концерта, поэтому не может отменить мероприятие. Однако существует возможность просто рекомендовать это сделать. «Такая рекомендация организаторам направлена», — заключили в центре. Согласно заявлениям самой Арбениной, некоторые telegram-каналы пытались раскрутиться на публикации фейков о ней еще в прошлом году. Певица подчеркивала, что не собирается покидать Россию, несмотря на слухи. Тем не менее в некоторых регионах РФ были отменены концерты группы «Ночные снайперы», лидером которой является Арбенина. Так, мероприятия отменили в Перми весной прошлого года. Организаторы заявили, что были вынуждены это сделать, чтобы избежать провокаций. Также организаторы опровергали фейки об отмене концертов в Ростове.