Отмену концерта Дианы Арбениной в Ростове опровергли

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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, арбенина диана
Концерт Дианы Арбениной в Ростове состоится Фото:

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» состоится 27 июня, несмотря на сообщения о его отмене. Об этом сообщил сотрудник культурно-спортивного комплекса (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону.

«Концерт Дианы Арбениной будет», — передает слова сотрудника КСК «Экспресс» «Лента.ру». Соответствующее заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, состоится ли концерт певицы.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила, что концерт отменен. Руководство площадки опровергло это утверждение. Исполнительница Диана Арбенина ранее сообщила о причинах отмены концерта группы «Ночные снайперы» в Кузбассе, опубликовав сообщение от организаторов, в котором они отказались сотрудничать с ее музыкальным коллективом. Певица 5 июня объявила о переносе концертов из-за состояния своего здоровья и призвала СМИ не распространять ложную информацию о ее деятельности. Она также подчеркнула, что намерена остаться в России и продолжать выступать для своих слушателей.

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Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» состоится 27 июня, несмотря на сообщения о его отмене. Об этом сообщил сотрудник культурно-спортивного комплекса (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону. «Концерт Дианы Арбениной будет», — передает слова сотрудника КСК «Экспресс» «Лента.ру». Соответствующее заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, состоится ли концерт певицы. Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила, что концерт отменен. Руководство площадки опровергло это утверждение. Исполнительница Диана Арбенина ранее сообщила о причинах отмены концерта группы «Ночные снайперы» в Кузбассе, опубликовав сообщение от организаторов, в котором они отказались сотрудничать с ее музыкальным коллективом. Певица 5 июня объявила о переносе концертов из-за состояния своего здоровья и призвала СМИ не распространять ложную информацию о ее деятельности. Она также подчеркнула, что намерена остаться в России и продолжать выступать для своих слушателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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