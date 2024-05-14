«Ведомости»: дефицит бюджета за 4 месяца достиг планового годового показателя

Поступления в бюджет за первые четыре месяца года выросли в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом Фото: Георгий Бергал © URA.RU

По оценке Минфина, доходы федерального бюджета за первые четыре месяца 2024 года составили 11,7 трлн рублей, в то время как расходы составили 13,2 трлн рублей. Это привело к дефициту казны в размере 1,48 трлн рублей, что почти соответствует прогнозному значению на весь текущий год. Об этом следует из предварительной оценки Минфина.

«За четыре месяца года дефицит казны составил 1,48 трлн руб., приблизившись к прогнозному показателю, заложенному в действующем бюджете на весь текущий год (1,6 трлн рублей). За апрель сумма увеличилась в 2,5 раза — с 607 млрд рублей, которые были зафиксированы по итогам первого квартала», — передает газета «Ведомости».

Однако, накопленный дефицит за этот период на 1,5 трлн рублей меньше, чем в прошлом году. Увеличение поступлений в бюджет на 1,5 раза по сравнению с прошлым годом обусловлено ростом ключевых несырьевых доходов на 37%, достигнув 7,5 трлн рублей.

Единовременные неналоговые поступления, а также оборотные налоги, включая НДС, также увеличились на 25% по сравнению с прошлым годом. Минфин отмечает, что поступления от крупнейших ненефтегазовых сборов превышают заложенную в законе динамику, что формирует устойчивую базу для дальнейшего роста доходов бюджета.