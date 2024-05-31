Счетная палата выявила у Минприроды нарушений на 74 млрд рублей

Счетная палата России выявила многочисленные нарушения в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В ходе проверки в 2023 году было обнаружено 56 нарушений, в том числе 17 финансовых на общую сумму более 74 миллиардов рублей.
«Всего выявлено 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых нарушений на общую сумму 74,4 млрд рублей», — указывается в документе Счетной палаты, передает ТАСС. Нарушения касаются, в частности, ущерба федеральному бюджету, ошибок в бухгалтерском учете и других проблем. В связи с выявленными фактами аудиторы предлагают направить материалы в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.
Ранее Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина. Они касаются неправильной выдачи бюджетных кредитов регионам, которая повлекла за собой нецелевое расходование.
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