Счетная палата выявила у Минприроды нарушений на 74 млрд рублей

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Счетная палата выявила в Минприроды более 50 нарушений на 74 млрд рублей
Счетная палата выявила в Минприроды более 50 нарушений на 74 млрд рублей Фото:

Счетная палата России выявила многочисленные нарушения в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В ходе проверки в 2023 году было обнаружено 56 нарушений, в том числе 17 финансовых на общую сумму более 74 миллиардов рублей.

«Всего выявлено 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых нарушений на общую сумму 74,4 млрд рублей», — указывается в документе Счетной палаты, передает ТАСС. Нарушения касаются, в частности, ущерба федеральному бюджету, ошибок в бухгалтерском учете и других проблем. В связи с выявленными фактами аудиторы предлагают направить материалы в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.

Ранее Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина. Они касаются неправильной выдачи бюджетных кредитов регионам, которая повлекла за собой нецелевое расходование.

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Счетная палата России выявила многочисленные нарушения в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В ходе проверки в 2023 году было обнаружено 56 нарушений, в том числе 17 финансовых на общую сумму более 74 миллиардов рублей. «Всего выявлено 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых нарушений на общую сумму 74,4 млрд рублей», — указывается в документе Счетной палаты, передает ТАСС. Нарушения касаются, в частности, ущерба федеральному бюджету, ошибок в бухгалтерском учете и других проблем. В связи с выявленными фактами аудиторы предлагают направить материалы в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Ранее Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина. Они касаются неправильной выдачи бюджетных кредитов регионам, которая повлекла за собой нецелевое расходование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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