Россия нанесла удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области. Видео

13 июля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили 20 единиц техники в Харьковской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар «Искандером» по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Уничтожено около 20 единиц техники и до 120 военнослужащих ВСУ. «Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В результате удара уничтожено примерно 20 единиц техники, в том числе 3 БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ. Ранее армия РФ ликвидировала операторов ВСУ, снимавших на видео убийство раненых. Группа операторов БПЛА «Баба Яга» была уничтожена прямым попаданием, уточнил командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли удар «Искандером» по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Уничтожено около 20 единиц техники и до 120 военнослужащих ВСУ. «Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В результате удара уничтожено примерно 20 единиц техники, в том числе 3 БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ. Ранее армия РФ ликвидировала операторов ВСУ, снимавших на видео убийство раненых. Группа операторов БПЛА «Баба Яга» была уничтожена прямым попаданием, уточнил командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.