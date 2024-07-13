ВС РФ нанесли удар «Искандером» по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Уничтожено около 20 единиц техники и до 120 военнослужащих ВСУ.
«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В результате удара уничтожено примерно 20 единиц техники, в том числе 3 БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ.
Ранее армия РФ ликвидировала операторов ВСУ, снимавших на видео убийство раненых. Группа операторов БПЛА «Баба Яга» была уничтожена прямым попаданием, уточнил командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
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ВС РФ нанесли удар «Искандером» по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Уничтожено около 20 единиц техники и до 120 военнослужащих ВСУ. «Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. В результате удара уничтожено примерно 20 единиц техники, в том числе 3 БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ. Ранее армия РФ ликвидировала операторов ВСУ, снимавших на видео убийство раненых. Группа операторов БПЛА «Баба Яга» была уничтожена прямым попаданием, уточнил командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.