Бизнесмены Екатеринбурга и Тюмени разругались из-за песочниц и качелей

Компания из Екатеринбурга требует у тюменской фирмы 30 млн за авторские права
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Истец считает, что тюменцы "украли" его эксклюзивные разработки
Истец считает, что тюменцы "украли" его эксклюзивные разработки Фото:

Компания по производству малых архитектурных форм из Екатеринбурга подала иск к тюменской фирме за нарушение авторских прав. Нанесенный ущерб свердловский предприниматель оценил в 30 миллионов рублей, сообщила на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"В арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО «ЭкоГрад» из Екатеринбурга с исковым заявлением к ООО «Спортстрой». Согласно внесудебному заключению специалиста, в результате сопоставительного анализа выявлено, что в игровом комплексе, установленном ООО «Спортстрой» во дворе жилого дома использовано пять заимствованных архитектурных решений МАФ, а также осуществлена их переработка", — поясняется в сообщении.

"ЭкоГрад" требует суд запретить запретить использование "пиратской" игровой площадки и взыскать с соответчиков компенсацию за допущенные нарушения исключительного авторского права. Стоимость иска составляет 30 млн рублей. Отмечается, что в иске фигурирует еще один ответчик — ООО "Городские игровые площадки" из Московской области.

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Компания по производству малых архитектурных форм из Екатеринбурга подала иск к тюменской фирме за нарушение авторских прав. Нанесенный ущерб свердловский предприниматель оценил в 30 миллионов рублей, сообщила на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. "В арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО «ЭкоГрад» из Екатеринбурга с исковым заявлением к ООО «Спортстрой». Согласно внесудебному заключению специалиста, в результате сопоставительного анализа выявлено, что в игровом комплексе, установленном ООО «Спортстрой» во дворе жилого дома использовано пять заимствованных архитектурных решений МАФ, а также осуществлена их переработка", — поясняется в сообщении. "ЭкоГрад" требует суд запретить запретить использование "пиратской" игровой площадки и взыскать с соответчиков компенсацию за допущенные нарушения исключительного авторского права. Стоимость иска составляет 30 млн рублей. Отмечается, что в иске фигурирует еще один ответчик — ООО "Городские игровые площадки" из Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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