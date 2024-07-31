Бизнесмены Екатеринбурга и Тюмени разругались из-за песочниц и качелей

Компания по производству малых архитектурных форм из Екатеринбурга подала иск к тюменской фирме за нарушение авторских прав. Нанесенный ущерб свердловский предприниматель оценил в 30 миллионов рублей, сообщила на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
"В арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО «ЭкоГрад» из Екатеринбурга с исковым заявлением к ООО «Спортстрой». Согласно внесудебному заключению специалиста, в результате сопоставительного анализа выявлено, что в игровом комплексе, установленном ООО «Спортстрой» во дворе жилого дома использовано пять заимствованных архитектурных решений МАФ, а также осуществлена их переработка", — поясняется в сообщении.
"ЭкоГрад" требует суд запретить запретить использование "пиратской" игровой площадки и взыскать с соответчиков компенсацию за допущенные нарушения исключительного авторского права. Стоимость иска составляет 30 млн рублей. Отмечается, что в иске фигурирует еще один ответчик — ООО "Городские игровые площадки" из Московской области.
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