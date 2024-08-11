С чем ни в коем случае нельзя есть гречку

Диетолог Гинзбург: гречку не стоит употреблять с сахаром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, гречка, каша, котлета, столовая, подлива
Наиболее полезный для здоровья вид гречки — ядрица, заявил диетолог Гинзбург Фото:

Гречневую крупу не стоит употреблять с сахаром. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, лучше всего с гречкой сочетаются овощи и белковые продукты.

«Гречка плохо сочетается с сахаром. Но она в этом плане не исключение, с сахаром вообще все плохо сочетается. В этом случае польза не добавляется, а вред увеличивается», — подчеркнул Гинзбург в интервью радио Sputnik. Он посоветовал вместо сахара добавлять овощи и белковые продукты. Также гречневая каша на молоке имеет ряд полезных свойств.

Диетолог добавил, что ежедневное употребление гречки положительно влияет на организм при ожирении, сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе и многих других заболеваниях. Гинзбург заявил, что ядрица способствует длительному перевариванию пищи в ЖКТ, поэтому лучше отдать предпочтение именно этому виду крупы.

Ранее Михаил Гинзбург сообщил о том, что красное мясо увеличивает риск развития рака толстой кишки, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Он порекомендовал ограничить употребление красного мясо людям старше 40 лет, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой или ожирение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гречневую крупу не стоит употреблять с сахаром. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, лучше всего с гречкой сочетаются овощи и белковые продукты. «Гречка плохо сочетается с сахаром. Но она в этом плане не исключение, с сахаром вообще все плохо сочетается. В этом случае польза не добавляется, а вред увеличивается», — подчеркнул Гинзбург в интервью радио Sputnik. Он посоветовал вместо сахара добавлять овощи и белковые продукты. Также гречневая каша на молоке имеет ряд полезных свойств. Диетолог добавил, что ежедневное употребление гречки положительно влияет на организм при ожирении, сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе и многих других заболеваниях. Гинзбург заявил, что ядрица способствует длительному перевариванию пищи в ЖКТ, поэтому лучше отдать предпочтение именно этому виду крупы. Ранее Михаил Гинзбург сообщил о том, что красное мясо увеличивает риск развития рака толстой кишки, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Он порекомендовал ограничить употребление красного мясо людям старше 40 лет, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой или ожирение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...