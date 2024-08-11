С чем ни в коем случае нельзя есть гречку

Диетолог Гинзбург: гречку не стоит употреблять с сахаром

11 августа 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Наиболее полезный для здоровья вид гречки — ядрица, заявил диетолог Гинзбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гречневую крупу не стоит употреблять с сахаром. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, лучше всего с гречкой сочетаются овощи и белковые продукты. «Гречка плохо сочетается с сахаром. Но она в этом плане не исключение, с сахаром вообще все плохо сочетается. В этом случае польза не добавляется, а вред увеличивается», — подчеркнул Гинзбург в интервью радио Sputnik . Он посоветовал вместо сахара добавлять овощи и белковые продукты. Также гречневая каша на молоке имеет ряд полезных свойств. Диетолог добавил, что ежедневное употребление гречки положительно влияет на организм при ожирении, сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе и многих других заболеваниях. Гинзбург заявил, что ядрица способствует длительному перевариванию пищи в ЖКТ, поэтому лучше отдать предпочтение именно этому виду крупы. Ранее Михаил Гинзбург сообщил о том, что красное мясо увеличивает риск развития рака толстой кишки, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Он порекомендовал ограничить употребление красного мясо людям старше 40 лет, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой или ожирение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гречневую крупу не стоит употреблять с сахаром. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, лучше всего с гречкой сочетаются овощи и белковые продукты. «Гречка плохо сочетается с сахаром. Но она в этом плане не исключение, с сахаром вообще все плохо сочетается. В этом случае польза не добавляется, а вред увеличивается», — подчеркнул Гинзбург в интервью радио Sputnik. Он посоветовал вместо сахара добавлять овощи и белковые продукты. Также гречневая каша на молоке имеет ряд полезных свойств. Диетолог добавил, что ежедневное употребление гречки положительно влияет на организм при ожирении, сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе и многих других заболеваниях. Гинзбург заявил, что ядрица способствует длительному перевариванию пищи в ЖКТ, поэтому лучше отдать предпочтение именно этому виду крупы. Ранее Михаил Гинзбург сообщил о том, что красное мясо увеличивает риск развития рака толстой кишки, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Он порекомендовал ограничить употребление красного мясо людям старше 40 лет, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой или ожирение.