Диетолог Гинзбург назвал популярный продукт, который приводит к раку

Диетолог Гинзбург: красное мясо увеличивает риск развития рака толстой кишки

11 августа 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Говядину, баранину и свинину следует заменить на мясо птицы, чтобы избежать развития онкологических заболеваний, Михаил Гинзбург Фото: Илья Московец © URA.RU Употребление красного мяса увеличивает риск развития рака толстой кишки, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Рекомендуется заменять его мясом птицы для снижения этих рисков. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с журналистами. «С увеличением употребления красного мяса линейно связаны такие моменты как рак толстой кишки, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз», — сообщил Гинзбург в интервью ТАСС. Специалист подчеркнул важность ограничения потребления красного мяса, особенно для людей старше 40 лет, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой или ожирение. Риск возрастает, если красное мясо потребляется в жареном виде. Птица не относится к красному мясу, независимо от его внешнего вида, будь оно белым или красным, добавил Гинзбург. Существуют эпидемиологические исследования, доказывающие, что адекватное потребление мяса птицы не связано с повышением риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал 360.ru, что чрезмерное потребление красного мяса может привести к тромбозам и инсультам, особенно у людей старше 45 лет. Он пояснил, что бактерии могут преобразовывать компоненты красного мяса в токсичное соединение триметиламиноксид, которое повреждает сосуды и способствует образованию атеросклеротических бляшек. Рекомендуется ограничить потребление красного мяса до 150 граммов дважды в неделю и сдать анализ на микробиоту для оценки риска тромбоза Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление красного мяса увеличивает риск развития рака толстой кишки, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Рекомендуется заменять его мясом птицы для снижения этих рисков. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с журналистами. «С увеличением употребления красного мяса линейно связаны такие моменты как рак толстой кишки, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз», — сообщил Гинзбург в интервью ТАСС. Специалист подчеркнул важность ограничения потребления красного мяса, особенно для людей старше 40 лет, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой или ожирение. Риск возрастает, если красное мясо потребляется в жареном виде. Птица не относится к красному мясу, независимо от его внешнего вида, будь оно белым или красным, добавил Гинзбург. Существуют эпидемиологические исследования, доказывающие, что адекватное потребление мяса птицы не связано с повышением риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал 360.ru, что чрезмерное потребление красного мяса может привести к тромбозам и инсультам, особенно у людей старше 45 лет. Он пояснил, что бактерии могут преобразовывать компоненты красного мяса в токсичное соединение триметиламиноксид, которое повреждает сосуды и способствует образованию атеросклеротических бляшек. Рекомендуется ограничить потребление красного мяса до 150 граммов дважды в неделю и сдать анализ на микробиоту для оценки риска тромбоза