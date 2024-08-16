Владеющий «Т-банком» холдинг приобрел почти все акции «Росбанка»

«ТКС холдинг», владеющий Т-банком, приобрел пакет акций Росбанка, обеспечив контроль над 99,4% активов финансовой организации. Эта информация была опубликована в карточке компании на портале раскрытия информации.
«ТКС холдинг» приобрел 1,42 млрд акций Росбанка. Это составляет 91,89% от общего количества акций кредитной организации», — указано в сообщении на портале, содержание которого приводит ТАСС. С учетом акций, которые уже принадлежат холдингу, суммарное количество бумаг «Росбанка» составило 99,4% от общего количества.
В дополнение к этому, холдингом была сделана оферта на выкуп оставшихся акций Росбанка, что позволит укрепить контроль над кредитной организацией. В случае успешного завершения сделки «ТКС холдинг» станет единственным владельцем Росбанка.
Эта сделка стала одной из крупнейших в банковском секторе. Ранее акционеры «ТКС холдинга» одобрили интеграцию Росбанка в свою структуру и проведение допэмиссии для финансирования покупки.
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