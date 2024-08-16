16 августа 2024

Владеющий «Т-банком» холдинг приобрел почти все акции «Росбанка»

Владеющий «Т-банком» холдинг получил контроль над 99,4% Росбанка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"ТКС Холдинг" выкупил почти 100% акций "Росбанка"
"ТКС Холдинг" выкупил почти 100% акций "Росбанка" Фото:

«ТКС холдинг», владеющий Т-банком, приобрел пакет акций Росбанка, обеспечив контроль над 99,4% активов финансовой организации. Эта информация была опубликована в карточке компании на портале раскрытия информации.

«ТКС холдинг» приобрел 1,42 млрд акций Росбанка. Это составляет 91,89% от общего количества акций кредитной организации», — указано в сообщении на портале, содержание которого приводит ТАСС. С учетом акций, которые уже принадлежат холдингу, суммарное количество бумаг «Росбанка» составило 99,4% от общего количества.

В дополнение к этому, холдингом была сделана оферта на выкуп оставшихся акций Росбанка, что позволит укрепить контроль над кредитной организацией. В случае успешного завершения сделки «ТКС холдинг» станет единственным владельцем Росбанка.

Эта сделка стала одной из крупнейших в банковском секторе. Ранее акционеры «ТКС холдинга» одобрили интеграцию Росбанка в свою структуру и проведение допэмиссии для финансирования покупки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«ТКС холдинг», владеющий Т-банком, приобрел пакет акций Росбанка, обеспечив контроль над 99,4% активов финансовой организации. Эта информация была опубликована в карточке компании на портале раскрытия информации. «ТКС холдинг» приобрел 1,42 млрд акций Росбанка. Это составляет 91,89% от общего количества акций кредитной организации», — указано в сообщении на портале, содержание которого приводит ТАСС. С учетом акций, которые уже принадлежат холдингу, суммарное количество бумаг «Росбанка» составило 99,4% от общего количества. В дополнение к этому, холдингом была сделана оферта на выкуп оставшихся акций Росбанка, что позволит укрепить контроль над кредитной организацией. В случае успешного завершения сделки «ТКС холдинг» станет единственным владельцем Росбанка. Эта сделка стала одной из крупнейших в банковском секторе. Ранее акционеры «ТКС холдинга» одобрили интеграцию Росбанка в свою структуру и проведение допэмиссии для финансирования покупки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...