25 августа 2024

«Живу в России, делаю что хочу»: мигрант, изнасиловавший девушку в Петербурге, вел свой блог

«Царьград»: мигрант, изнасиловавший девушку в Петербурге, оказался блогером
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Мигрант вел блог, в котором рассказывал, что в России ему все позволено (архивное фото) Фото:

Приехавший из Марокко мигрант, который избил и изнасиловал жительницу Санкт-Петербурга, вел блог под названием «Живу в России, делаю что хочу». Там он делился своими похождениями, утверждая что в России ему никто ничего не запрещает, пишет telegram-канал «Царьград ТВ».

«Приехавший из Марокко мигрант избил и изнасиловал жительницу Петербурга. В Сети он ведет блог под названием „Живу в России, делаю что хочу“, в котором делится своими похождениями, утверждая что в России он может делать что хочет», — говорится в сообщении в telegram-канале.

С пострадавшей 25-летней девушкой мигрант познакомился в начале августа. Уже на втором свидании, под предлогом сходить в туалет, он напросился к ней домой. Там начал приставать к девушке, но получил отказ. Тогда мигрант силой потащил знакомую в кровать, избил и изнасиловал.

Ранее во Владивостоке арестовали четырех мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки на пляже. По данным СУ СК России по Приморскому краю, мужчины, угрожая ножом, изнасиловали 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора. Ведомство организовало проверку законности пребывания мигрантов в России, пишет RT.

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Приехавший из Марокко мигрант, который избил и изнасиловал жительницу Санкт-Петербурга, вел блог под названием «Живу в России, делаю что хочу». Там он делился своими похождениями, утверждая что в России ему никто ничего не запрещает, пишет telegram-канал «Царьград ТВ». «Приехавший из Марокко мигрант избил и изнасиловал жительницу Петербурга. В Сети он ведет блог под названием „Живу в России, делаю что хочу“, в котором делится своими похождениями, утверждая что в России он может делать что хочет», — говорится в сообщении в telegram-канале. С пострадавшей 25-летней девушкой мигрант познакомился в начале августа. Уже на втором свидании, под предлогом сходить в туалет, он напросился к ней домой. Там начал приставать к девушке, но получил отказ. Тогда мигрант силой потащил знакомую в кровать, избил и изнасиловал. Ранее во Владивостоке арестовали четырех мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки на пляже. По данным СУ СК России по Приморскому краю, мужчины, угрожая ножом, изнасиловали 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора. Ведомство организовало проверку законности пребывания мигрантов в России, пишет RT.
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