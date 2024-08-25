«Живу в России, делаю что хочу»: мигрант, изнасиловавший девушку в Петербурге, вел свой блог

Приехавший из Марокко мигрант, который избил и изнасиловал жительницу Санкт-Петербурга, вел блог под названием «Живу в России, делаю что хочу». Там он делился своими похождениями, утверждая что в России ему никто ничего не запрещает, пишет telegram-канал «Царьград ТВ».
«Приехавший из Марокко мигрант избил и изнасиловал жительницу Петербурга. В Сети он ведет блог под названием „Живу в России, делаю что хочу“, в котором делится своими похождениями, утверждая что в России он может делать что хочет», — говорится в сообщении в telegram-канале.
С пострадавшей 25-летней девушкой мигрант познакомился в начале августа. Уже на втором свидании, под предлогом сходить в туалет, он напросился к ней домой. Там начал приставать к девушке, но получил отказ. Тогда мигрант силой потащил знакомую в кровать, избил и изнасиловал.
Ранее во Владивостоке арестовали четырех мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки на пляже. По данным СУ СК России по Приморскому краю, мужчины, угрожая ножом, изнасиловали 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора. Ведомство организовало проверку законности пребывания мигрантов в России, пишет RT.
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